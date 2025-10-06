Punti pesantissimi in chiave salvezza visto che a scontrarsi sono rispettivamente la terzultima e l'ultima forza del torneo. Padroni di casa chiamati a evitare il quarto ko di fila che avrebbe conseguenze catastrofiche sulla classifica.

6 ottobre 2025

La Serie B brasiliana sta entrando nel vivo visto che mancano solo 8 giornate al gongo finale e ai verdetti definitivi. La corsa alla salvezza, in questo 31esimo turno, vede sfidarsi Botafogo SP e Paysandu in una gara delicatissima. Con Bet365 puoi seguire Botafogo SP-Paysandu GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Botafogo SP-Paysandu, le statistiche pre match — Il Botafogo SP, da non confondere col più blasonato Botafogo di Rio de Janeiro, è terzutimo nela Serie B brasiliana con soli 29 punti in 30 giornate con 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte e con la peggiore difesa del campionato (46 goal presi). I rossoneri si sono complicati la vita con le 3 sconfitte consecutive delle ultime settimane che l'hanno fatta crollare in classifica visto che ora la quota salvezza di sta 4 punti. All'ultimissima spiaggia invece il Paysandu, fanalino di coda con 26 punti frutto di 5 vinte, 11 pareggiate e 14 perse con 26 goal all'attivo e 36 al passivo. Nel match di andata giocato lo scorso giugno il Paysandu ha vinto in casa per 1-0.

Probabili formazioni Botafogo SP-Paysandu — BOTAFOGO SP (4-2-3-1) - Victor; Wallison, Ericson, Vilar, Risso; Bispo, Matheus; Barros, Marquinho, Jefferson; Leo Gamalho. All. Aal Allan

PAYSANDU (4-3-3) - Matheus; Da Silva, Thalisson, Mauricio, Bryan; Ronaldo, Ramon, Denner; Marlon, Denilson, Mauricio. All. Marcio Fernandes.