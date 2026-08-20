L'Union Brescia inaugura il proprio campionato di Serie C ospitando il Carpi nella prima giornata del Girone A. Il calcio d'inizio è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 21:00 allo stadio Mario Rigamonti. Le Rondinelle partono con l'obiettivo di lottare per la promozione, mentre gli emiliani affrontano il nuovo torneo dopo il passaggio dal Girone B.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Il Brescia vuole lasciarsi alle spalle la delusione dei playoff della passata stagione e ripartire con ambizioni importanti. La società ha rinforzato la rosa a disposizione di Eugenio Corini, con Tiago Casasola tra gli acquisti più interessanti. L'unico impegno ufficiale disputato finora è stato il ko contro l'Arezzo in Coppa Italia, mentre l'amichevole con il Piacenza non è andata in scena.

Il Carpi arriva all'esordio dopo aver concluso la scorsa stagione al tredicesimo posto nel Girone B. Il trasferimento nel Girone A propone subito una trasferta impegnativa, ma la squadra di Stefano Cassani punta a migliorare il rendimento dell'ultima annata. L'obiettivo è costruire un percorso che permetta ai biancorossi di alzare progressivamente le proprie ambizioni.

Le probabili formazioni di Brescia-Carpi

L'Union Brescia dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Crespi come riferimento offensivo e Marras e Rizzo Pinna alle sue spalle. Il Carpi dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, puntando su Sall in avanti.

Union Brescia (3-4-2-1): Liverani; Sina, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Rizzo Pinna; Crespi. Allenatore: Corini.

Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Vitale, Astrologo, Casarini, Cecotti; Zarpellon, Puletto; Sall. Allenatore: Cassani.

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