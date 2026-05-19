Il Casarano si presenta all’appuntamento dei playoff di Serie C con la necessità di reagire dopo una sconfitta pesante che ha complicato il proprio percorso verso la promozione. La squadra guidata da Vito Di Bari è chiamata a una risposta immediata, sia sul piano del risultato che su quello della prestazione.

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Il momento del Casarano

Il ko nell’ultima uscita ha evidenziato diverse difficoltà, soprattutto nella gestione delle due fasi e nella capacità di contenere la pressione avversaria nei momenti chiave della gara. Un passaggio a vuoto che ha lasciato qualche dubbio, ma che allo stesso tempo può rappresentare uno stimolo per rialzare il livello nella sfida successiva.

La formazione pugliese ha spesso alternato buone prestazioni a fasi meno convincenti nel corso della stagione, ma ha dimostrato in più occasioni di saper reagire dopo le difficoltà, trovando compattezza e spirito di squadra nei momenti decisivi.

Ora servirà proprio questo: una prestazione più solida, più continua e più concreta, per provare a rimettere in equilibrio una sfida che si è fatta in salita. Il Casarano dovrà alzare l’intensità e migliorare la gestione dei dettagli se vorrà restare in corsa per il passaggio del turno.

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