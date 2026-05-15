Gara 1 dei quarti di finale playoff LBA mette di fronte Pallacanestro Brescia e Pallacanestro Trieste in una serie al meglio delle cinque partite che si apre con un confronto subito ad alta tensione. La formazione lombarda parte con il vantaggio del fattore campo e con l’obiettivo di difendere il secondo posto in regular season, mentre la squadra giuliana, settima forza del tabellone, prova a ribaltare i pronostici puntando su intensità e ritmo offensivo. La palla a due è prevista per il 16 maggio 2026 alle 20:30 al PalaLeonessa.

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Il momento delle due squadre

Il clima playoff aumenta immediatamente il peso di ogni possesso e rende ancora più significativi i dettagli. Brescia arriva all’appuntamento forte di una vittoria convincente contro Sassari, chiusa sul 92-71, mentre Trieste ha alle spalle una sconfitta contro Cremona maturata per 89-94. Un trend che racconta due percorsi recenti diversi, anche in termini di solidità complessiva.

Analizzando le ultime dieci partite, Brescia si presenta con un rendimento più equilibrato e controllato, con 84 punti realizzati e 78 concessi di media. Trieste, invece, propone un basket più offensivo ma meno stabile sul piano difensivo, con 88 punti segnati e 83 subiti.

Dal punto di vista tattico, la sfida appare già delineata nelle sue linee principali: Brescia cercherà di abbassare il ritmo, costruendo possessi ragionati, sfruttando fisicità interna e gestione delle letture; Trieste dovrà invece alzare l’intensità, correre in transizione e trovare continuità offensiva dai propri principali creatori per provare a rompere gli equilibri della serie fin dalla prima gara.

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