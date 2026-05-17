La sfida di Playoff di Lega A Basket tra Brescia e Trieste si gioca lunedì 18 maggio alle ore 20:00. Una gara importante nella corsa verso il passaggio del turno, con due squadre pronte a darsi battaglia in un confronto che promette intensità, ritmo e grande equilibrio. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Brescia arriva a questo appuntamento con grande fiducia e con la volontà di sfruttare il fattore campo. La formazione lombarda punta su qualità offensiva, organizzazione e capacità di gestire i momenti chiave della partita per indirizzare la serie.

La Trieste, invece, si presenta con entusiasmo e aggressività. La squadra giuliana proverà a giocare con energia e ritmo alto, cercando di mettere pressione agli avversari e restare competitiva fino agli ultimi possessi.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre qualità e controllo del ritmo, sfruttando esperienza e organizzazione per gestire la gara.

La Trieste, dal canto suo, proverà a rispondere con intensità e aggressività, cercando di alzare il ritmo e mettere in difficoltà gli avversari.

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