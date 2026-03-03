Brighton-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:30 di mercoledì 4 marzo all'American Express Stadium

Filippo Montoli 3 marzo - 21:00

Una delle partite più interessanti del turno infrasettimanale di Premier League è senz'altro quella tra Brighton e Arsenal. La gara, valida per la ventinovesima giornata, è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20:30 all'American Express Stadium. I padroni di casa, a metà classifica, cercano di avvicinare la zona europea. Gli ospiti mantengono l'obiettivo di tenere a distanza il Manchester City secondo. Ecco dove vedere Brighton-Arsenal in diretta tv e streaming.

Brighton-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventinovesima giornata di Premier League e in programma alle ore 20:30 di mercoledì 4 marzo è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 251 del telecomando o sul 201 durante la Diretta Gol. Per vederla in streaming, invece, le possibilità sono due: su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Brighton sembra essere uscito da un periodo molto negativo della stagione. Le ultime vittorie contro Brentford (0-2) e Brighton (2-1) hanno messo fine a una striscia di sei partite senza successi. La squadra di Hürzeler, tra campionato e Fa Cup, aveva perso con Fulham (2-1), Crystal Palace (0-1), Aston Villa (1-0) e Liverpool (3-0). Le restanti due sono terminate in pareggio per 1-1 contro Bournemouth ed Everton.

Anche l'Arsenal ha ritrovato la giusta direzione dopo una serie di passi falsi che hanno permesso al Manchester City di avvicinarsi pericolosamente. Dopo aver fatto registrare quattro pareggi e una sconfitta in sette partite, la squadra di Arteta ha vinto in due dei derby londinesi più sentiti. Contro il Tottenham in trasferta con un roboante 1-4 e contro il Chelsea in casa per 2-1, grazie anche a uno straordinario Raya.

Le probabili formazioni — Per Hürzeler la lista degli indisponibili non è lunga, anzi. Gli unici a non poter prendere parte alla partita di mercoledì sera sono Webster e Tzimas. Arteta pian piano sta recuperando tutti gli infortunati, tanto che l'unico giocatore certo dell'assenza è lo spagnolo Merino. Recuperati, ma sempre in dubbio, sono Odegaard e White. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Wieffer, Hecke, Dunk, Kadioglu; Hinshelwood, Baleba, Groß; Diego Gomez, Welbeck, Mitoma. Allenatore: Fabian Hürzeler.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.