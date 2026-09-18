Cinque gol possono cambiare completamente l'umore con cui ci si avvicina a una partita. Brighton-Arsenal arriva all'Amex proprio dopo il 5-0 con cui i Seagulls hanno travolto il Coventry, risultato che restituisce alla squadra di Fabian Hürzeler una buona dose di fiducia nel momento in cui davanti compare una delle avversarie più difficili possibili. L'Arsenal, infatti, non ha ancora lasciato un punto per strada in Premier League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Quattro giornate, quattro vittorie. Coventry, Aston Villa, Chelsea e Sunderland sono cadute una dopo l'altra davanti alla squadra di Mikel Arteta, che si presenta a Brighton con l'obiettivo di prolungare una partenza perfetta. I Seagulls hanno perso soltanto a Stamford Bridge nelle prime quattro giornate e hanno già dimostrato di poter produrre molto calcio offensivo. Sabato alle 13:30 italiane, però, dovranno provare a farlo contro una squadra che finora ha concesso pochissimo. Se vuoi ampliare la scelta prima del calcio d’inizio, puoi consultare anche gli altri appuntamenti sportivi disponibili: ENTRA SU GOLDBET E CONTROLLA LE DIRETTE IN PROGRAMMA, SCOPRI SU LOTTOMATICA GLI EVENTI PRESENTI NEL PALINSESTO LIVE oppure VAI SU VINCITÙ E SCEGLI QUALE APPUNTAMENTO SEGUIRE IN DIRETTA.

Dall'Amex alla TV: dove seguire Brighton-Arsenal

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, con calcio d'inizio fissato alle 13:30 italiane di sabato 19 settembre. Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro in streaming attraverso Sky Go, mentre la gara sarà disponibile online anche su NOW.

Cinque gol per ricordare al Brighton quanto può essere pericoloso

Il 5-0 contro il Coventry non vale soltanto per le dimensioni del risultato. Per Hürzeler rappresenta soprattutto la conferma che il Brighton possiede gli uomini e i meccanismi necessari per riempire l'area avversaria e trasformare il possesso in occasioni. L'avvio di Premier League aveva già offerto segnali interessanti. I Seagulls hanno pareggiato contro il Leeds, hanno battuto nettamente l'Aston Villa e hanno conosciuto la sconfitta soltanto sul campo del Chelsea. Non è quindi una squadra in difficoltà quella che attende l'Arsenal.

Il problema sarà riuscire a riprodurre la stessa qualità offensiva contro un avversario che concede pochissimo spazio tra le linee e che, quando recupera il pallone, possiede giocatori capaci di ribaltare rapidamente l'azione. Gross e Ayari avranno una responsabilità enorme nella gestione del centrocampo. Perdere palloni in uscita contro Rice, Guimarães e Ødegaard potrebbe significare permettere immediatamente all'Arsenal di attaccare una difesa ancora aperta. Davanti Hürzeler dovrebbe affidarsi a Kostoulas, sostenuto da Gomez, Yalcouyé e De Cuyper. L'obiettivo non potrà essere soltanto resistere.

IPSWICH, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Noni Madueke dell’Arsenal segna il secondo gol della sua squadra durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Ipswich Town e Arsenal a Portman Road il 15 settembre 2026 a Ipswich, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Quattro giornate, dodici punti: Arteta non ha ancora sbagliato

L'Arsenal ha iniziato il campionato nel modo più semplice da raccontare e più difficile da realizzare. Ha sempre vinto. Il percorso è iniziato contro il Coventry ed è proseguito con Aston Villa, Chelsea e Sunderland. L'ultimo 2-0 ha permesso ai Gunners di conservare il punteggio pieno e soprattutto di confermare una solidità che sta accompagnando la qualità offensiva. Arteta può contare su un centrocampo costruito per controllare praticamente ogni fase della partita.

Bruno Guimarães e Declan Rice possono alternarsi nella costruzione e nell'aggressione, mentre Ødegaard rimane il giocatore incaricato di collegare il possesso con gli uomini offensivi. Poi ci sono Saka e Tzolis. Il primo può creare superiorità partendo dalla destra, il secondo offre un'altra soluzione nell'uno contro uno. Al centro Havertz permette invece all'Arsenal di alternare attacchi in profondità e combinazioni più corte.

C'è però una variabile che il Brighton proverà a sfruttare. L'Arsenal arriva da un'altra settimana con un impegno infrasettimanale di EFL Cup contro l'Ipswich. Arteta dispone di una rosa profonda, ma all'Amex dovrà capire quanto la fatica possa incidere soprattutto sull'intensità della pressione. Il Brighton proverà ad allungare la partita. L'Arsenal avrà interesse a controllarla.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Charalampos Kostoulas del Brighton & Hove Albion segna il primo gol della sua squadra durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Manchester United e Brighton & Hove Albion all’Old Trafford il 16 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il Brighton deve trovare una via d'uscita dalla pressione: la chiave tattica del match

La prima costruzione dei Seagulls può diventare il punto tattico decisivo. L'Arsenal cercherà di impedire a Gross e Ayari di ricevere comodamente, utilizzando la pressione degli attaccanti per indirizzare il possesso verso le zone laterali. Se il Brighton riuscirà a superare quella prima linea, però, potrebbe trovare spazio. È qui che Yalcouyé e De Cuyper possono diventare importanti, soprattutto ricevendo alle spalle del centrocampo dei Gunners.

Dall'altra parte Hürzeler dovrà decidere quanto rischiare contro Saka. Lasciare il terzino isolato significa concedere all'inglese situazioni di uno contro uno. Raddoppiarlo sistematicamente può invece liberare spazio centralmente per Ødegaard. E poi c'è Rice, la cui capacità d'inserimento aggiunge un ulteriore uomo da controllare. Il Brighton proverà a trasformare la partita in una sfida dinamica e aperta. L'Arsenal cercherà esattamente il contrario: prendere il pallone, stabilire il ritmo e costringere i Seagulls a giocare secondo i suoi tempi.

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Le probabili formazioni di Brighton-Arsenal

Hürzeler dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Verbruggen in porta. Kadioglu, Dunk, Vuskovic e Boscagli formeranno la linea difensiva, mentre Gross e Ayari agiranno davanti alla retroguardia. Gomez, Yalcouyé e De Cuyper dovrebbero muoversi alle spalle di Kostoulas. Arteta dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Raya tra i pali, Timber, Konsa, Gabriel e Calafiori in difesa. Guimarães e Rice garantiranno struttura al centrocampo con Ødegaard più avanzato. Davanti spazio a Saka, Havertz e Tzolis.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouyé, De Cuyper; Kostoulas. Allenatore: Hürzeler.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimarães, Rice, Ødegaard; Saka, Havertz, Tzolis. Allenatore: Arteta.

Brighton-Arsenal: orario, TV e streaming

Brighton-ArsenalPremier League 2026/275ªsabato 19 settembre 202613:30Amex Stadium, BrightonSky Sport Calcio, Sky Sport 4KNOW, Sky Go