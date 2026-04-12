Brommapojkarna-AIK: diretta live e streaming del match

Brommapojkarna e AIK si sfidano il 13 aprile 2026 alle 19:00. Ospiti favoriti per qualità ed esperienza, con precedenti nettamente a favore

Stefano Sorce 12 aprile - 23:39

Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 19:00, a Grimsta IP, Brommapojkarna e AIK si affrontano in una sfida che può già indirizzare il percorso di entrambe in Allsvenskan. Da una parte una squadra che cerca stabilità, dall’altra un club con ambizioni più concrete e una tradizione che pesa. VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS BROMMAPOJKARNA-AIK SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Brommapojkarna arriva da un periodo altalenante: 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 10. La squadra produce poco in fase offensiva (media di 1 gol a partita) e concede con troppa facilità. Il problema principale resta la continuità: buone prestazioni isolate, ma difficoltà a mantenere ritmo e concentrazione per 90 minuti. In casa però resta una squadra fastidiosa, capace di colpire se lasciata giocare.

AIK ha un rendimento più equilibrato: 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10, ma con segnali positivi soprattutto in fase offensiva. La squadra segna con regolarità (1.6 gol di media) e ha maggiore qualità nelle individualità. Inoltre arriva da una vittoria che dà fiducia. Il dato più importante? I precedenti: AIK ha vinto 3 volte di fila contro Brommapojkarna.

Le probabili formazioni di Brommapojkarna-Aik — Il Brommapojkarna dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 compatto, cercando equilibrio tra le linee e puntando sulle giocate di Björklund e Berg per creare occasioni. Gli esterni avranno il compito di dare ampiezza e supporto sia in fase offensiva che difensiva.

L’AIK invece si affida a un 4-2-3-1 più dinamico, con Celina libero di inventare tra le linee e Hove pronto a inserirsi. Ayari agirà da riferimento offensivo, supportato da un centrocampo capace di gestire ritmo e possesso.

Brommapojkarna (4-4-2): Cavallius; Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Zandén; Hansen, Ackermann, Barslund, Okeke; Berg, Björklund.

AIK (4-2-3-1): Nordfeldt; Pavey, Csongvai, Cisse, Wilson; Besirovic, Mujanic; Yohanna, Celina, Hove; Ayari.