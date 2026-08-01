La Superliga danese 2026/27 prosegue con la 2ª giornata, che propone la sfida tra Brøndby-Viborg, in programma domenica 2 agosto alle ore 16:00. Al Brøndby Stadion si affrontano due squadre che hanno iniziato la stagione con risultati differenti: il Viborg ha conquistato i primi 3 punti del campionato, mentre il Brøndby è fermo a quota 1 punto dopo il primo turno.

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Il Brøndby cerca la prima vittoria stagionale

Il

torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di conquistare il primo successo della nuova Superliga. Dopo un pareggio all'esordio, la formazione gialloblù vuole sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti e avvicinarsi subito alle zone alte della classifica.

La squadra di casa punta sulla qualità della propria rosa e sull'entusiasmo dei tifosi del Brøndby Stadion per mettere pressione al Viborg fin dalle prime battute.

Il Viborg vuole confermare il buon avvio

Il

arriva alla sfida con maggiore tranquillità grazie ai

. La formazione ospite vuole dare continuità al proprio avvio positivo e dimostrare di poter competere anche contro una delle squadre più importanti del calcio danese.

In trasferta servirà una prestazione attenta, con grande equilibrio tra fase difensiva e capacità di sfruttare le occasioni offensive.

Il momento delle due squadre

Il

ha l'occasione di sfruttare il fattore campo per lasciarsi alle spalle il pareggio dell'esordio e iniziare a raccogliere punti pesanti nella corsa agli obiettivi stagionali.

Il Viborg, invece, vuole confermare quanto di buono fatto vedere nella prima giornata e provare a uscire dal Brøndby Stadion con un risultato positivo. La sfida mette di fronte due squadre con motivazioni importanti e potrebbe rivelarsi molto equilibrata.

Le probabili formazioni di Brøndby-Viborg

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la seconda giornata della Superliga danese.

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