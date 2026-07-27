Il primo turno del Mifel Tennis Open by Telcel, torneo ATP 250 in programma sui campi in cemento all'aperto di Los Cabos, propone una sfida dal pronostico incerto tra Jenson Brooksby e Corentin Moutet. L'americano, numero 57 del ranking mondiale, affronta il francese, attualmente numero 77 ATP, in un match che mette di fronte due giocatori alla ricerca di continuità dopo una stagione complicata.

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Il momento dei due tennisti

Brooksby arriva all'appuntamento messicano dopo aver interrotto una lunga serie negativa. L'americano è riuscito a ritrovare la vittoria sull'erba del Queen's Club, mettendo fine a nove sconfitte consecutive maturate nel corso della stagione. Nonostante non sia riuscito a proseguire il cammino né in quel torneo né a Eastbourne, dove nel 2025 aveva raggiunto la finale, il suo rendimento ha mostrato segnali di miglioramento nell'ultimo periodo.

A Wimbledon Brooksby ha confermato di essere ancora in grado di competere ad alto livello, vincendo due incontri prima di arrendersi al terzo turno contro il numero uno del mondo Jannik Sinner, che lo ha superato in tre set. I numeri complessivi del 2026 restano però negativi, con 17 sconfitte in 25 partite disputate, anche se la recente crescita potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Dall'altra parte della rete ci sarà Corentin Moutet, sesta testa di serie del torneo, che vive un momento ancora più delicato. Il francese ha perso nove delle ultime dieci partite disputate e non è riuscito a invertire la rotta nemmeno a Wimbledon, dove è stato eliminato al primo turno dall'americano Marcos Giron.

Moutet aveva iniziato il 2026 raggiungendo il miglior ranking della sua carriera, arrivando fino alla posizione numero 30 del mondo. I risultati degli ultimi mesi, però, lo hanno fatto scivolare in classifica e ora il francese rischia di allontanarsi dalla top 60.

Quello di Los Cabos sarà il secondo confronto in carriera tra Brooksby e Moutet. Il precedente aggiunge ulteriore interesse a una sfida che vede due talenti dal gioco molto diverso, ma accomunati dalla necessità di ritrovare fiducia e risultati. Sul cemento messicano potrebbe avere la meglio chi riuscirà a gestire meglio la pressione e a trasformare l'occasione di rilancio in una vittoria importante.

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