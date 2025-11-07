Bucks-Bulls, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bucks-Bulls in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 02:02)

Venerdì 7 novembre alle ore 2 di notte italiana Bucks e Bulls si sfidano al Fiserv Forum di Milwaukee. Il match di NBA, tutto in central division, vede sfidarsi la sesta contro la prima in eastern conference.

Bucks-Bulls sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Bucks-Bulls sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls, come arrivano i due team al match — I Bucks sono sesti in eastern conference con 5 vittorie e 3 sconfitte. La squadra di casa, che ha la seconda media tiri col 50,7% sta alternando W e L da 4 serate e nell'ultimo match è ha preso 28 punti di scarto (128-100) in trasferta contro Toronto, nonostante i 24 punti e 8 rimbalzi di Antetokoumpo. I Bulls sono la miglior squadra ad est con un record di 6 vittori e 1 sconfitte. Il team dell'Illinios arriva dal successo interno 113-111 contro i Sixers con una formidabile rimonta nell'ultima quarto con un Giddey da 29 punti, 15 rimbalzi e 12 assist.

I probabili quintetti di partenza di Bucks-Bulls — Bucks in campo con Green playmaker, Rollins guardia, Antetokounpo e Trent ali e Turner centro. Bulls che rispondono con Giddey play, Jones guardia, Okoro e Buzelis ali e Vucevic numero 5.

MILWAUKEE BUCKS - Green, Rollins, Antetokounpo, Trent, Turner. All. Rivers

CHICAGO BULLS - Giddey, Jones, Okoro, Buzelis, Vucevic. All.Donovan

