Non perdere Canada-Bosnia scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 

Michele Massa

Uno dei tre paesi ospitanti della Coppa del Mondo 2026, il Canada, apre il proprio cammino nel Gruppo B affrontando la Bosnia-Erzegovina nella serata di venerdì 12 giugno. Il match si giocherà al BMO Field di Toronto con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Si tratta di una sfida particolarmente interessante perché mette di fronte una nazionale desiderosa di sfruttare il fattore campo e una Bosnia-Erzegovina arrivata al torneo dopo aver eliminato l'Italia nei playoff.

IMG_2986

Calcio nazionale e internazionale in streaming

Stato

Accesso

Bet365

Palinsesto live disponibile

Consulta Bet365

Goldbet

Palinsesto live disponibile

Consulta Goldbet

Lottomatica

Palinsesto live disponibile

Consulta Lottomatica

Sisal

Palinsesto live disponibile

Consulta Sisal

Vincitu

Palinsesto live disponibile

Consulta Vincitu
Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale. L'accesso ai servizi è regolato dai termini e dalle condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Canada-Bosnia Erzegovina in diretta TV e streaming ufficiale

La partita tra Canada e Bosnia-Erzegovina sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1. Gli appassionati potranno inoltre seguire il match in streaming ufficiale attraverso DAZN e RaiPlay, sia da dispositivi mobili che da computer, smart TV e tablet. Questa rappresenta la soluzione principale per tutti coloro che desiderano seguire l'esordio delle due nazionali nel Gruppo B del Mondiale 2026.

Dove vedere Canada-Bosnia

Disponibilità

Accesso

Diretta TV

Disponibile

Guarda su RAI1 e DAZN

Streaming ufficiale

Disponibile

Guarda su Rai Play e DAZN

Diretta testuale

Disponibile

Segui aggiornamenti live

Il momento del Canada

Il Canada si presenta a questo Mondiale con aspettative elevate. Da paese co-organizzatore, la nazionale guidata da Jesse Marsch punta a migliorare il rendimento ottenuto nelle precedenti partecipazioni del 1986 e del 2022. Il commissario tecnico dovrebbe confermare il tradizionale 4-4-2, affidandosi alla qualità offensiva di Jonathan David e Cyle Larin. Sulle corsie esterne sono attesi Buchanan e Millar, mentre in mezzo al campo Eustaquio e Koné avranno il compito di garantire equilibrio e costruzione del gioco. Da segnalare l'assenza dell'infortunato Bombito e le condizioni non perfette di Alphonso Davies.

Il momento della Bosnia-Erzegovina

La Bosnia-Erzegovina arriva in Canada sulle ali dell'entusiasmo dopo il percorso che l'ha portata a conquistare la qualificazione mondiale eliminando prima il Galles e poi l'Italia ai playoff. La squadra di Sergej Barbarez si affida all'esperienza del capitano Edin Dzeko e alla qualità di giocatori come Demirovic, Dedic e Kolasinac. L'obiettivo sarà quello di confermare quanto di buono mostrato nel percorso di qualificazione, facendo leva su un gruppo compatto e capace di esaltarsi nelle partite decisive.

Situazione del girone

Canada e Bosnia-Erzegovina sono inserite nel Gruppo B della Coppa del Mondo 2026 insieme a Qatar e Svizzera. Trattandosi della gara inaugurale del raggruppamento per entrambe le squadre, conquistare punti fin dall'esordio potrebbe rivelarsi fondamentale in vista della corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La Svizzera parte tra le favorite del gruppo, mentre Qatar, Canada e Bosnia-Erzegovina sono chiamate a contendersi gli altri piazzamenti disponibili.

Le probabili formazioni

Entrambe le nazionali dovrebbero affidarsi al 4-4-2, con il Canada orientato a sfruttare velocità e fisicità, mentre la Bosnia-Erzegovina proverà a valorizzare l'esperienza dei suoi uomini chiave e la qualità nelle transizioni offensive.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin. Allenatore: Marsch.

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Allenatore: Barbarez.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'incontro si preannuncia equilibrato e combattuto. Il Canada cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico di Toronto e la qualità del proprio reparto offensivo, mentre la Bosnia-Erzegovina proverà a mettere in difficoltà gli avversari con organizzazione, esperienza e intensità. Molto dipenderà dagli episodi e dalla capacità delle due squadre di gestire la pressione di una gara inaugurale mondiale. Un successo permetterebbe di affrontare con maggiore serenità le successive sfide contro Qatar e Svizzera.

Canada-Bosnia Erzegovina sarà visibile in diretta TV su Rai 1 e in streaming ufficiale su DAZN e RaiPlay. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.

PER CONSULTARE LE QUOTE AGGIORNATE DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI CALCISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, È POSSIBILE VISITARE BET365 IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI IN GIORNATA E IL CALENDARIO DELLE PRINCIPALI COMPETIZIONI SONO CONSULTABILI SU GOLDBET PER RESTARE AGGIORNATI SUI PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL CALCIO ITALIANO E INTERNAZIONALE È POSSIBILE VISITARE LOTTOMATICA GLI APPASSIONATI CHE DESIDERANO CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI SPORTIVI LIVE POSSONO FARE RIFERIMENTO A SISAL PER SEGUIRE IL PALINSESTO DEDICATO AL CALCIO E AGLI ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI DELLA STAGIONE È POSSIBILE CONSULTARE VINCITÙ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti