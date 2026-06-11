Uno dei tre paesi ospitanti della Coppa del Mondo 2026, il Canada, apre il proprio cammino nel Gruppo B affrontando la Bosnia-Erzegovina nella serata di venerdì 12 giugno. Il match si giocherà al BMO Field di Toronto con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Si tratta di una sfida particolarmente interessante perché mette di fronte una nazionale desiderosa di sfruttare il fattore campo e una Bosnia-Erzegovina arrivata al torneo dopo aver eliminato l'Italia nei playoff.

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Dove vedere Canada-Bosnia Erzegovina in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento del Canada

Il Canada si presenta a questo Mondiale con aspettative elevate. Da paese co-organizzatore, la nazionale guidata da Jesse Marsch punta a migliorare il rendimento ottenuto nelle precedenti partecipazioni del 1986 e del 2022. Il commissario tecnico dovrebbe confermare il tradizionale 4-4-2, affidandosi alla qualità offensiva di Jonathan David e Cyle Larin. Sulle corsie esterne sono attesi Buchanan e Millar, mentre in mezzo al campo Eustaquio e Koné avranno il compito di garantire equilibrio e costruzione del gioco. Da segnalare l'assenza dell'infortunato Bombito e le condizioni non perfette di Alphonso Davies.

Il momento della Bosnia-Erzegovina

La Bosnia-Erzegovina arriva in Canada sulle ali dell'entusiasmo dopo il percorso che l'ha portata a conquistare la qualificazione mondiale eliminando prima il Galles e poi l'Italia ai playoff. La squadra di Sergej Barbarez si affida all'esperienza del capitano Edin Dzeko e alla qualità di giocatori come Demirovic, Dedic e Kolasinac. L'obiettivo sarà quello di confermare quanto di buono mostrato nel percorso di qualificazione, facendo leva su un gruppo compatto e capace di esaltarsi nelle partite decisive.

Situazione del girone

Canada e Bosnia-Erzegovina sono inserite nel Gruppo B della Coppa del Mondo 2026 insieme a Qatar e Svizzera. Trattandosi della gara inaugurale del raggruppamento per entrambe le squadre, conquistare punti fin dall'esordio potrebbe rivelarsi fondamentale in vista della corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La Svizzera parte tra le favorite del gruppo, mentre Qatar, Canada e Bosnia-Erzegovina sono chiamate a contendersi gli altri piazzamenti disponibili.

Le probabili formazioni

Entrambe le nazionali dovrebbero affidarsi al 4-4-2, con il Canada orientato a sfruttare velocità e fisicità, mentre la Bosnia-Erzegovina proverà a valorizzare l'esperienza dei suoi uomini chiave e la qualità nelle transizioni offensive.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin. Allenatore: Marsch.

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Allenatore: Barbarez.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'incontro si preannuncia equilibrato e combattuto. Il Canada cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico di Toronto e la qualità del proprio reparto offensivo, mentre la Bosnia-Erzegovina proverà a mettere in difficoltà gli avversari con organizzazione, esperienza e intensità. Molto dipenderà dagli episodi e dalla capacità delle due squadre di gestire la pressione di una gara inaugurale mondiale. Un successo permetterebbe di affrontare con maggiore serenità le successive sfide contro Qatar e Svizzera.

Canada-Bosnia Erzegovina sarà visibile in diretta TV su Rai 1 e in streaming ufficiale su DAZN e RaiPlay. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.