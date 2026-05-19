Il Lecco esce dal “Rigamonti-Ceppi” con uno 0-0 che lascia comunque aperti gli scenari in vista del ritorno, in una sfida playoff di Serie C contro il Catania che resta tutta da decidere.

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Il momento del Lecco

La squadra di Valente ha disputato una prova di grande attenzione e organizzazione, soprattutto nella gestione della fase difensiva, riuscendo a contenere un avversario sulla carta molto più strutturato e ricco di alternative offensive. I manzoniani hanno mostrato compattezza e spirito di sacrificio, restando sempre dentro la partita anche nei momenti di maggiore pressione.

Nonostante la solidità complessiva, resta un pizzico di rammarico per alcune situazioni create nella prima frazione, quando il Lecco avrebbe potuto sfruttare meglio qualche occasione per indirizzare il confronto e presentarsi al ritorno con un margine più favorevole.

Nella ripresa, invece, la squadra ha saputo reggere l’urto del Catania, che con il passare dei minuti ha alzato il ritmo provando a colpire soprattutto nelle fasi finali del match. I padroni di casa, però, hanno risposto con ordine, mantenendo equilibrio e compattezza fino al triplice fischio.

Ora il discorso qualificazione resta completamente aperto, con il Lecco che si giocherà tutto nella gara di ritorno consapevole di aver costruito una base solida su cui provare a sorprendere anche al “Cibali”.

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