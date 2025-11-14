Cavs-Grizzlies, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Cavs-Grizzlies in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 23:02)

Il programma del sabato sera di NBA ci propone il match tra Cavs e Grizzlies. La sfida della Rocket Arena di Cleveland è in programma il 15 novembre alle 23 italiane e vede sfidarsi la quarta froza della eastern conference contro l'undicesima della western.

Verso Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies, lo stato di forma dei due team — Con un record di 8 vittorie e 5 sconfitte i Cavs sono secondi nella central division dietro ai Pistons. Cleveland ha il terzo miglior attacco della lega con una media di 122 punti grazie anche a un Mitchell da oltre 30 punti a serata. Cavs che nell'ultimo match sono caduti in casa 113-126 contro Toronto con il parziale del secondo e quarto periodo decisivi.

Memphis è terza nella southwest con un record negativo con 4 vittorie e 9 sconfitte. La squadra arriva da 3 sconfitte di fila, ultima delle quali con un passivo pesantissimo di 131-95 in casa dei Celtics. Interessante notare che Memphis non batte Cleveland da 6 scontri diretti ovvero dal 2023.

I probabili quintetti di partenza di Cavs-Grizzlies — Cavs con Merill playmaker, Ballo guardia, Wade e Hunter ali con Allen centro. Grizzlies che rispondono con Caldwell-Pope play, Morant guardia, Jackson ala piccola, Wells ala grande e Landale numero 5.

CLEVELAND CAVALIERS - Merill playmaker, Ballo guardia, Wade e Hunter ali con Allen. All. Atkinson

MEMPHIS GRIZZLIES - Caldwell-Pope, Morant, Jackson , Wells, Landale. All. Lisalo.

