Francisco Cerundolo fa il suo esordio al Mifel Tennis Open by Telcel di Los Cabos e parte con i favori del pronostico nella sfida di secondo turno contro l’americano Tristan Boyer. L’argentino, numero 20 del ranking ATP, affronta un avversario molto più indietro in classifica, con Boyer attualmente al numero 162 mondiale, ma reduce da una vittoria importante che gli ha dato fiducia.

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Il momento dei due tennisti

Cerundolo arriva al torneo messicano dopo aver usufruito di un bye al primo turno e con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo un periodo fatto di alti e bassi. Il 27enne argentino aveva vissuto un momento straordinario sulla erba, conquistando il titolo al Queen’s Club al termine di una finale storica contro Tommy Paul, la più lunga mai disputata nella storia del torneo londinese.

Il successo in Gran Bretagna aveva acceso grandi aspettative in vista di Wimbledon, dove Cerundolo era considerato tra i possibili protagonisti. Il rendimento ai Championships, però, è stato ben diverso dalle attese: l’argentino è stato eliminato al primo turno dallo spagnolo Jaume Munar, incappando in una prestazione lontana dal livello mostrato nelle settimane precedenti.

Nonostante qualche difficoltà di continuità nel corso della stagione, Cerundolo ha comunque confermato il proprio valore conquistando un altro titolo ATP a Buenos Aires durante il Golden Swing invernale. Il cemento di Los Cabos rappresenta ora una nuova occasione per tornare protagonista e dimostrare di poter competere ai massimi livelli anche su una superficie diversa dalla terra battuta.

Dall’altra parte della rete ci sarà Tristan Boyer, alla prima sfida in carriera contro l’argentino. L’americano ha conquistato l’accesso al secondo turno grazie a un successo convincente contro Gabriel Diallo, battuto in due set con il punteggio di 7-5, 6-2.

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