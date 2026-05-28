Parigi sa essere crudele con chi arriva senza fiducia, ma può trasformarsi in un teatro pericoloso quando il pubblico francese decide di spingere uno dei suoi. È dentro questa atmosfera che Francisco Cerundolo e Hugo Gaston si giocheranno il passaggio al terzo turno del Roland Garros 2026 nella giornata di giovedì 28 maggio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CERUNDOLO-GASTON CLICCA SU BET365.

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Il focus sull'incontro

Sulla carta il favorito è chiaramente Cerundolo. L’argentino arriva alla sfida con una classifica molto superiore, maggiore continuità sulla terra battuta e soprattutto con la sensazione di poter reggere fisicamente e mentalmente le lunghe battaglie del Roland Garros. Gaston invece vive una fase complicata della propria carriera. Il francese alterna lampi di talento puro a lunghi blackout dentro le partite, ma resta uno di quei giocatori capaci di cambiare completamente ritmo a uno scambio con tocchi, smorzate e variazioni che sul rosso parigino possono diventare fastidiose per chiunque.

Cerundolo arriva al secondo turno dopo la vittoria contro Van de Zandschulp, confermando ancora una volta solidità e qualità sulla terra battuta. Nelle ultime settimane l’argentino ha mostrato buone percentuali al servizio e grande efficacia nelle palle break. Gaston invece ha sorpreso molti eliminando Gael Monfils al primo turno, ma il suo rendimento recente resta molto discontinuo. Il francese continua a faticare nel trovare continuità soprattutto contro avversari intensi fisicamente.

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