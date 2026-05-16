La sfida tra Chapecoense e Remo-PA, prevista per domenica 17 maggio 2026 alle ore 23:30 all’Arena Condá, si presenta come uno scontro diretto fondamentale nella lotta per la salvezza in Série A. Le due squadre occupano le ultime posizioni della classifica e sono separate da appena tre punti, fattore che rende il match particolarmente delicato.

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Il momento delle due squadre

La Chapecoense arriva all’appuntamento da fanalino di coda del campionato con 9 punti conquistati finora. Il bilancio stagionale della squadra parla di una sola vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte, con 14 gol realizzati e ben 27 subiti, numeri che evidenziano le difficoltà attraversate nel corso della stagione.

Il Remo-PA si trova immediatamente sopra, al diciannovesimo posto con 12 punti. La formazione ospite ha ottenuto 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, segnando 16 reti e incassandone 25. Anche per il Remo il rendimento difensivo rappresenta uno degli aspetti più problematici del campionato.

Analizzando il rendimento casalingo della Chapecoense, emerge un cammino complicato anche davanti ai propri tifosi: una sola vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte nelle gare disputate all’Arena Condá. Numeri che non hanno permesso alla squadra di costruire continuità in un momento già difficile della stagione.

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