Il Celtic batte gli Hearts e vince il titolo: l'invasione di campo dopo il gol di Osmand

La MLS propone la sfida tra Charlotte-New England, in programma nella notte tra sabato 23 maggio e domenica 24 maggio alle ore 01:30 italiane. Una gara importante tra due squadre in cerca di continuità e punti preziosi per la classifica della Eastern Conference. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

punta a sfruttare il fattore campo per ritrovare solidità e risultati, affidandosi a una struttura equilibrata e a ripartenze veloci.

Il New England arriva con l’obiettivo di fare punti in trasferta, cercando maggiore compattezza difensiva e concretezza negli ultimi metri.

Le probabili formazioni di Charlotte-New England

Ci si attende una gara equilibrata, con ritmi altalenanti e grande attenzione agli episodi. Il Charlotte proverà a fare la partita, mentre il New England punterà sulle transizioni.

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