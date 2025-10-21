Sfida tutta da seguire tra Orlando e Chicago: ecco dove vedere la partita in streaming gratis e seguire la diretta tv live

Carmine Panarella 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 17:02)

La MLS, tra le tante gare interessanti, ci offre mercoledì 22 ottobre alle ore 22:00 la sfida tra Chicago e Orlando in un match equilibrato e ricco di spunti, perché entrambe le squadre sono chiamate al dentro o fuori. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE CHICAGO-ORLANDO IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Chicago-Orlando in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della MLS direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Chicago-Orlando” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Chicago-Orlando in diretta live. Il match, in programma mercoledì 22 ottobre alle ore 22:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Dazn in streaming.

Il momento delle due squadre — Il Chicago Fire arriva a questo match in un buon periodo di forma dopo aver centrato la qualificazione ai playoff grazie a una serie positiva nelle ultime giornate di regular season della MLS. La squadra dell’Illinois ha chiuso al settimo posto nella Eastern Conference con 46 punti, mostrando una crescita importante nella seconda parte dell’anno. Più altalenante invece la stagione dell’Orlando, che ha terminato il campionato all’ottavo posto con 43 punti, pagando diversi passaggi a vuoto soprattutto lontano dalle mura casalinghe.

Le probabili formazioni di Chicago Fire-Orlando — Il Chicago Fire dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, con Cuypers terminale offensivo e supportato ai lati da Dean e Gutman, mentre a centrocampo Bamba agirà da regista basso davanti alla difesa. L’Orlando risponderà probabilmente con un 4-2-3-1 più prudente, dove l'ex conoscenza della Serie A Muriel sarà il riferimento offensivo con Ojeda in suo supporto sulla trequarti.

Chicago Fire (4-3-3): Brady; Waterman, Elliott, Rogers, Gutman; D’Avilla, Kouame, Bamba; Dean, Gutman, Cuypers. Allenatore: Gregg Berhalter.

Orlando (4-2-3-1): Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Pasalic; Martín Ojeda, Lodeiro, Angulo; Muriel. Allenatore: Oscar Pareja.

Non perdere l’occasione diseguire Chicago-Orlando in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Chicago-Orlando in streaming live gratis su Bet365.