Dopo l'ottimo percorso sulla terra battuta, culminato con i quarti di finale al Roland Garros, Sorana Cîrstea è pronta a inaugurare la propria stagione sull'erba nel WTA 500 di Londra. La tennista rumena affronterà al primo turno l'australiana Madison Inglis, proveniente dalle qualificazioni e chiamata a una nuova impresa contro una delle giocatrici più in forma del circuito.

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Il momento delle due tenniste

Sarà il primo confronto in carriera tra le due atlete, un incrocio inedito che mette di fronte due giocatrici arrivate al tabellone principale con percorsi molto diversi.

Cîrstea si presenta all'appuntamento londinese forte di uno stato di forma eccellente. La rumena ha conquistato otto vittorie nelle ultime dieci partite disputate, confermandosi tra le protagoniste delle ultime settimane. Al Roland Garros il suo cammino si è fermato soltanto ai quarti di finale contro la futura campionessa Mirra Andreeva, risultato che ha ulteriormente rafforzato la fiducia della numero uno rumena.

Diverso il percorso di Madison Inglis, che per conquistare un posto nel tabellone principale ha dovuto superare qualificazioni particolarmente impegnative. L'australiana ha infatti vinto tutti i suoi incontri preliminari soltanto al terzo set, mostrando determinazione ma anche qualche difficoltà nel chiudere rapidamente le partite.

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