Cleveland-Miami live: streaming gratis e diretta tv del match di NFL

Segui Cleveland Browns-Miami Dolphins in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 19:02)

Domenica 19 ottobre alle ore 19 i Cleveland ospitano Miami in un match di AFC valido per la week 7 di NFL. Quello fra Browns e Dolphins è il classico tank team match, ovvero una sfida fra due squadre "materasso" della lega.

Cleveland Browns-Miami Dolphins sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Verso CLE Browns-MIA Dolphins, lo stato di forma dei due team — Sia Cleveland che Miami si apprestano a scendere in campo con il peso sulle spalle di un record di 1-5 che li relega ancora una volta nei bassi fondi della AFC. Nello specifico i Browns di coach Stefanski arrivano da ko in trasferta 23-9 contro i Pittsburgh Steelers mentre i Dolphins di coach McDaniel nell'ultimo turno hanno perso in casa un tiratissimo match contro i Raiders 27-29. L'ultimo scontro diretto fra Cleveland Browns e Miami Dolphins è quello della scorsa stagione quando a dicembre 2024 la squadra della Florida vinse in Ohio 20-3 un match a senso unico.

I quarterback titolari di CLE Browns-MIA Dolphins — I padroni di casa si giocano il jolly con la carta Dillon Gabriel. Il rookie ex UCF, Oklahoma e Oregon è un azzardo ma in un momento così critico Cleveland ha poco da perdere. Il nuovo qb dei Browns arriva da 6 anni di college in cui ha totalizzato 46 vittorie e 17 sconfitte con una percentuale di lancio del 65% e un rapporto td/intercetti di 155 a 32. Miami invece avrà in cabina di regia il solito Tua Tugovaiola al suo sesto anno in Florida. In questa stagione il qb dei Dolphins ha messo a segno 5 td ed è stato intercettato 4 volte.

