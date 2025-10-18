Domenica 19 ottobre alle ore 19 i Cleveland ospitano Miami in un match di AFC valido per la week 7 di NFL. Quello fra Browns e Dolphins è il classico tank team match, ovvero una sfida fra due squadre "materasso" della lega.
NFL IN STREAMING
Cleveland-Miami live: streaming gratis e diretta tv del match di NFL
Guarda Cleveland Browns-Miami Dolphins IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Dove vedere CLE Browns-MIA Dolphins in diretta TV e streaming gratis—
Cleveland Browns-Miami Dolphins sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Cleveland Browns-Miami Dolphins in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.
Come accedere allo streaming?
Verso CLE Browns-MIA Dolphins, lo stato di forma dei due team—
Sia Cleveland che Miami si apprestano a scendere in campo con il peso sulle spalle di un record di 1-5 che li relega ancora una volta nei bassi fondi della AFC. Nello specifico i Browns di coach Stefanski arrivano da ko in trasferta 23-9 contro i Pittsburgh Steelers mentre i Dolphins di coach McDaniel nell'ultimo turno hanno perso in casa un tiratissimo match contro i Raiders 27-29. L'ultimo scontro diretto fra Cleveland Browns e Miami Dolphins è quello della scorsa stagione quando a dicembre 2024 la squadra della Florida vinse in Ohio 20-3 un match a senso unico.
I quarterback titolari di CLE Browns-MIA Dolphins—
I padroni di casa si giocano il jolly con la carta Dillon Gabriel. Il rookie ex UCF, Oklahoma e Oregon è un azzardo ma in un momento così critico Cleveland ha poco da perdere. Il nuovo qb dei Browns arriva da 6 anni di college in cui ha totalizzato 46 vittorie e 17 sconfitte con una percentuale di lancio del 65% e un rapporto td/intercetti di 155 a 32. Miami invece avrà in cabina di regia il solito Tua Tugovaiola al suo sesto anno in Florida. In questa stagione il qb dei Dolphins ha messo a segno 5 td ed è stato intercettato 4 volte.
Non perdere l’occasione di seguire Cleveland Browns-Miami Dolphins in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL. Non perderti nemmeno un touchdown di Cleveland Browns-Miami Dolphins in streaming gratis su Bet365!
© RIPRODUZIONE RISERVATA