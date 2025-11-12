derbyderbyderby streaming Clippers-Nuggets live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Clippers-Nuggets live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Clippers-Nuggets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
La notte NBA di mercoledì 12 novembre si chiude alle ore 4,30 italiane col big match fra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Il match del Intuit Dome di Inglewood vede in campo l'undicesima contro la terza della western conference.

Guarda Clippers-Nuggets GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Clippers-Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Clippers-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Clippers-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Clippers-Nuggets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Clippers-Nuggets nella sezione Live Streaming.

    • Preview Los Angeles Clippers-Denver Nuggets

    Clippers in crisi d'identità con un filotto di 5 sconfitte consecutive che stanno relegando i californiani all'undicesimo posto in conference con un record di 3-7- La squadra arriva dal ko interno 102-105 contro gli Hawks in cui non è bastata la tripla doppia di Harden (35-10-11).

    Denver arriverà nella città degli angeli in back-to-back visto che mentre scriviamo questa preview i Nuggets sono impegnati sul parquet dei Kings per migliorare l'attuale terzo posto a ovest con il 77% di W (7-2). Denver ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior percentuale al tiro della lega ed è trascinato dal solito Jokic che viaggia a 13 rimbalzi e 11 assist di media a serata.

    Clippers-Nuggets live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA- immagine 3
    Prima di LA Denver fa tappa a Sacramento (Photo by Francois Nel/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Clippers-Nuggets

    Clippers con Harden playmaker, Dunn guardia, Jones e Collins ali e Zubac numero 5. Nuggets che scelgono Picket play, Braun guardia, Johnson e Watson ali con Jokic centro.

    LOS ANGELES CLIPPERS - Harden, Dunn, Jones, Collins, Zubac. All. Lue

    DENVER NUGGETS - Picket, Braun, Johnson, Watson, Jokic. All. Adelman

    Non perdere l’occasione di seguire Clippers-Nuggets in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Clippers-Nuggets in streaming live gratis su Bet365!

