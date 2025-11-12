Clippers-Nuggets live: streaming gratis e diretta TV del match di NBA

Segui Clippers-Nuggets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

La notte NBA di mercoledì 12 novembre si chiude alle ore 4,30 italiane col big match fra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Il match del Intuit Dome di Inglewood vede in campo l'undicesima contro la terza della western conference.

Preview Los Angeles Clippers-Denver Nuggets — Clippers in crisi d'identità con un filotto di 5 sconfitte consecutive che stanno relegando i californiani all'undicesimo posto in conference con un record di 3-7- La squadra arriva dal ko interno 102-105 contro gli Hawks in cui non è bastata la tripla doppia di Harden (35-10-11).

Denver arriverà nella città degli angeli in back-to-back visto che mentre scriviamo questa preview i Nuggets sono impegnati sul parquet dei Kings per migliorare l'attuale terzo posto a ovest con il 77% di W (7-2). Denver ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior percentuale al tiro della lega ed è trascinato dal solito Jokic che viaggia a 13 rimbalzi e 11 assist di media a serata.

I probabili quintetti di partenza di Clippers-Nuggets — Clippers con Harden playmaker, Dunn guardia, Jones e Collins ali e Zubac numero 5. Nuggets che scelgono Picket play, Braun guardia, Johnson e Watson ali con Jokic centro.

LOS ANGELES CLIPPERS - Harden, Dunn, Jones, Collins, Zubac. All. Lue

DENVER NUGGETS - Picket, Braun, Johnson, Watson, Jokic. All. Adelman

