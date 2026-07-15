Dopo lo 0-0 dell'andata, tutto è ancora aperto nella sfida tra Universitatea Cluj e Dinamo Kiev. Giovedì 16 luglio alle ore 20:00 la Cluj Arena ospiterà il ritorno del primo turno preliminare di Europa League, con le due squadre che si giocheranno l'accesso al turno successivo, dove ad attendere la vincente ci sarà il PAOK. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CLUJ-DINAMO KIEV CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Universitatea Cluj

L'Universitatea Cluj torna davanti ai propri tifosi dopo aver conquistato un prezioso pareggio a reti inviolate nella gara d'andata disputata in Polonia. La squadra allenata da Cristiano Bergodi ha sofferto la maggiore iniziativa degli ucraini, resistendo grazie a una prova difensiva di grande sacrificio e alle parate del portiere Michael. Per conquistare la qualificazione servirà però una prestazione più incisiva in fase offensiva, dopo aver creato pochissime occasioni nel primo confronto.

Il momento della Dinamo Kiev

La Dinamo Kiev ha lasciato il campo con parecchio rammarico dopo aver dominato il match d'andata senza riuscire a trovare la via del gol. Gli ucraini hanno prodotto numerose occasioni, colpendo anche un legno, ma la scarsa precisione sotto porta ha impedito loro di presentarsi al ritorno con un vantaggio. La squadra di Igor Kostiuk ha poi superato in amichevole il Radomiak Radom per 4-2, confermando una buona condizione generale in vista della sfida decisiva.

Probabili formazioni Universitatea Cluj-Dinamo Kiev

Cristiano Bergodi dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Michael sarà tra i pali, con Stanojev, Cirstea, Coubis e Chipciu a comporre la linea difensiva. In mediana spazio a Pinho e Drammeh, mentre Stefanescu, Bic e Nistor agiranno alle spalle dell'unica punta Aliev.

Igor Kostiuk dovrebbe rispondere con il 4-3-3, inserendo dal primo minuto Buyalskyi dopo l'ottima prova nell'ultima amichevole. Neshcheret difenderà la porta, con Korobov, Bilovar, Mykhavko e Dubinchak in difesa. A centrocampo ci saranno Pikhalonok, Brazhko e Buyalskyi, mentre il tridente offensivo sarà formato da Yarmolenko, Ponomarenko e Voloshyn.

Universitatea Cluj (4-2-3-1): Michael; Stanojev, Cirstea, Coubis, Chipciu; Pinho, Drammeh; Stefanescu, Bic, Nistor; Aliev.

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret; Korobov, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalonok, Brazhko, Buyalskyi; Yarmolenko, Ponomarenko, Voloshyn.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Universitatea Cluj e Dinamo Kiev

L'equilibrio dello 0-0 dell'andata obbligherà entrambe le squadre a cercare il gol senza poter gestire alcun vantaggio. L'Universitatea Cluj proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico e un atteggiamento più propositivo rispetto alla gara d'andata, mentre la Dinamo Kiev punterà ancora sul possesso palla e sulla qualità del proprio reparto offensivo. La sensazione è che la sfida possa essere decisa da un episodio o dalle giocate dei singoli.

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