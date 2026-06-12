Le due squadre si presentano a questa sfida con prospettive e ambizioni molto diverse. Il Colo-Colo occupa il primo posto in classifica e continua a lottare per la conquista del titolo, confermandosi una delle formazioni più solide del campionato. Il Cobresal, invece, naviga nelle zone basse della graduatoria e non sembra avere particolari obiettivi da raggiungere in questa fase della stagione.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI COLO COLO-COBRESAL SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Colo Colo-Cobresal in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Colo Colo-Cobresal BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Anche il rendimento recente evidenzia una chiara differenza tra le due squadre. Nelle ultime cinque partite il Colo-Colo ha conquistato tre vittorie, subendo due sconfitte, mentre il Cobresal ha ottenuto soltanto un successo nello stesso periodo. Questo andamento mette in luce la maggiore continuità e competitività dei padroni di casa, che possono contare su una qualità di gioco superiore e su un reparto offensivo più incisivo.

Per quanto riguarda i precedenti, l’ultimo confronto ufficiale tra le due formazioni risale al 28 novembre 2025 e si è concluso con una netta vittoria per 3-0. In quell’occasione il possesso palla ha visto prevalere nettamente una squadra con il 72% contro il 28%, mentre i calci d’angolo sono stati 8 contro 4. Sul piano disciplinare si sono registrati 9 falli contro 5 e due ammonizioni per parte. I tiri nello specchio della porta sono stati 6 contro 4.

L’analisi complessiva dei precedenti conferma il predominio del Colo-Colo. Nei 24 incontri ufficiali disputati tra le due squadre, il bilancio conta 14 vittorie per il Colo-Colo, 7 successi per il Cobresal e 3 pareggi. Anche il dato relativo ai gol è favorevole ai biancorossi, che hanno realizzato 42 reti contro le 24 degli avversari. Le sfide tra queste due squadre hanno inoltre prodotto una media di 2,75 gol a partita, con circa 1,5 reti segnate nel primo tempo e 1,25 nella ripresa, numeri che testimoniano incontri generalmente ricchi di occasioni e spettacolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI COLO COLO-COBRESAL SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO