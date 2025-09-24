Quali saranno le 4 squadre che staccheranno il pass per le semifinali di Copa Sudamericana. Lo scopriremo nelle prossime ore quando andranno in scena i match di ritorno dei quarti. Fra i team che hanno maggiori probabilità di passare il turno ci sono i colombiani dell'Once Caldas che mercoledì notte alle 2,30 potranno sfruttare il fattore campo nel match interno contro gli ecuadoregni dell'Independiente del Valle. In questo articolo ti spieghiamo come vedere gratis in streaming il live del match.
COPA SUDAMERICANA
Copa Sudamericana, Once Caldas-Independiente Del Valle: diretta tv e streaming
Once Caldas-Independiente Del Valle, come vedere la Copa Sudamericana in diretta tv e streaming live—
Vuoi vivere l’atmosfera del Estadio Palogrande di Manizales come se fossi sugli spalti? Puoi seguire Once Caldas-Independiente Del Valle GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida sudamericana direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Once Caldas-Independiente Del Valle in diretta live. Il match sarà offerto anche da Como TV.
Verso Once Caldas-Independiente Del Valle, all'andata finì così...—
La gara di settimana scorsa è stata un vero e proprio incubo per l'Independiente del Valle caduto in casa sotto i colpi di Dayro Moreno autore di una doppietta e col peso di aver dovuto affrontare l'Once Caldas per un'ora in inferiorità numerica a causa del rosso a Carabajal. Il dominio degli ospiti è stato netto col 55% di possesso palla 10 tiri totali contro 7 e 1,29 expected goals contro il misero 0,30 degli ecuadoregni.
Probabili formazioni Once Caldas-Independiente Del Valle—
ONCE CALDAS (4-2-3-1) - Aguirre; Cuesta Santos, Cuesta Rodriguez, Riquett, Tamayo; Garcia, Mejia; Zuleta, Sanchez, Barrios; Moreno. All. Herrera
IND. DEL VALLE (4-1-4-1) - Villar; Fernandez, Zarate, Schunke, Cortez; Mendez; Rodriguez, Alcivar, Cazares, Guagua; Spinelli. All.Rabanal.
