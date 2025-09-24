Novanta minuti tutti in salita per i brasiliani che devono ribaltare lo 0-2 subito nel match di andata in Ecuador. Impresa difficile ma non impossibile e da vivere in diretta streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 16:52)

In sudamerica continuano le notti sia in Copa Libertadores sia in Copa Sudamericana dove, nello specifico il Lanus si è già qualificato alle semifinali eliminando il Fluminense. Oltre ad Atletico MG-Bolivar e Once Caldas-Independiente del Valle ci aspetta anche un Universidad de Chile-Alianza Lima tutto in bilico. In questo articolo vi raccontiamo cos'è successo nel match di andata, le probabili formazioni e soprattutto come vedere gratis lo streaming live del match.

Verso Universidad de Chile-Alianza Lima, all'andata finì così... — Settimana scorsa al Villanueva di Lima peruviani e cileni non sono andati oltre lo 0-0. Relativamente poche le emozioni nei 90 minuti dell'andata con le due formazioni che non hanno avuto grandi occasioni da reti tanto che hanno prodotto rispettivamente solo 0,56 e 0,88 expected goals. C'è da dire che i padroni di casa hanno resistito quasi mezz'ora in inferiorità numerica a causa del doppio giallo a Zambrano. Ora si vola in Cile dove rossobu dovranno far valere il fattore campo nonostante i biancoblu peruviani non perdano lontano da casa da 6 match ufficiali.

Probabili formazioni Universidad de Chile-Alianza Lima — U. DE CHILE (3-5-2) - Castellon; Hormazabal, Calderon, Zaldivia; Guerrero, Diaz, Altamirano, Aranguiz, Sepulveda; Guerra, Assadi. All. Alvarez

ALIANZA LIMA (4-1-4-1) - Viscarra; Enrique, Estrada, Garces, Trauco; Burlamaqui; Quevedo, Pena, Gaibor, Castillo; Barcos. All. Gorosito