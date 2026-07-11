Norvegia, Haaland e Ostigard si divertono in allenamento tra assist e gol

La Serie B brasiliana propone la sfida tra CRB-Goiás, in programma nella notte tra domenica 12 luglio e lunedì 13 luglio alle ore 00:00 italiane. Un confronto importante per entrambe le squadre: il CRB occupa il quindicesimo posto con 19 punti e vuole allontanarsi dalla zona bassa della classifica, mentre il Goiás è nono a quota 24 e punta a rientrare nella lotta per le posizioni playoff.

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Il CRB cerca una vittoria per risalire

Il

arriva alla sfida in una posizione delicata, con 19 punti e il quindicesimo posto in classifica. La squadra di casa vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un successo che le permetterebbe di aumentare il margine sulla zona pericolosa e ritrovare fiducia.

In una Serie B molto equilibrata, ogni punto può fare la differenza: il CRB dovrà cercare maggiore continuità e una prestazione concreta per superare un avversario di qualità.

Il Goiás vuole avvicinarsi ai playoff

Il

si presenta all'appuntamento con ambizioni più alte. I 24 punti conquistati valgono il nono posto, ma la distanza dalle zone playoff è ancora colmabile e una vittoria potrebbe rilanciare definitivamente la squadra nella corsa alla promozione.

Gli ospiti proveranno a sfruttare la propria esperienza e una maggiore serenità di classifica per ottenere un risultato positivo in trasferta.

Il momento delle due squadre

Il

sa che questa partita rappresenta un'occasione importante per invertire la tendenza e migliorare una classifica ancora aperta a diversi scenari. Davanti ai propri tifosi servirà una prova di carattere.

Il Goiás invece punta a confermare le proprie ambizioni e non perdere terreno dalle squadre che lo precedono. La sfida si preannuncia equilibrata, con due formazioni che hanno bisogno di punti per obiettivi diversi.

Le probabili formazioni di CRB-Goiás

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una gara dal peso importante nella classifica della Serie B brasiliana.

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