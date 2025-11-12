Cremona-Trieste, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A di basket è in programma domenica 15 novembre alle ore 20,30 al PalaRadi.
Cremona-Trieste in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Serie A
Guarda Cremona-Trieste IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Cremona naviga a metà classifica con un record di 4 vittorie e 3 sconfitte. I lombardi sono reduci dalla sconfitta in trasferta in quel di Trapani 96-90. Trieste, prima della trasferta contro Cremona giocherà invece il recupero di mercoledì sera in casa contro Tortona con la cui vittoria andrebbe a par punti con Cremona.
Dove vedere Cremona-Trieste in diretta TV e streaming gratis—
Cremona-Trieste sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Cremona-Trieste di Lega A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.
