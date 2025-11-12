Dove vedere Cremona-Trieste in diretta TV e streaming gratis

Cremona-Trieste sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Cremona-Trieste di Lega A in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di basket e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.