Crotone-Catania Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

La gara tra Crotone e Catania, in programma lunedì 13 aprile allo stadio Ezio Scida (20:30), arriva in un momento particolare della stagione di Serie C. Quella che a inizio anno sembrava una possibile “finale” per la promozione diretta si è trasformata in una sfida dal peso relativo: il campionato è già stato deciso in anticipo dal Benevento, che ha tolto suspense alla corsa al primo posto.
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Le due squadre si presentano comunque con obiettivi ancora concreti, anche se meno ambiziosi rispetto alle aspettative iniziali. Il Catania, saldo al secondo posto, gode di un margine rassicurante sulle inseguitrici, mentre il Crotone si trova in una posizione intermedia: troppo distante per puntare più in alto, ma con un vantaggio sufficiente per gestire la qualificazione ai playoff senza eccessive pressioni. Guarda ora Crotone-Catania GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Crotone-Catania, probabili formazioni—
Crotone (4-2-3-1): Merelli; Leo, Berra, Cocetta, Groppelli; Vinicius, Sandri; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.
Catania (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Celli; Di Noia, Di Tacchio; Jimenez, D’Ausilio, Bruzzaniti; Lunetta. Allenatore: William Viali.
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