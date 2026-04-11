Crotone-Catania Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

La gara tra Crotone e Catania , in programma lunedì 13 aprile allo stadio Ezio Scida (20:30), arriva in un momento particolare della stagione di Serie C. Quella che a inizio anno sembrava una possibile “ finale ” per la promozione diretta si è trasformata in una sfida dal peso relativo: il campionato è già stato deciso in anticipo dal Benevento , che ha tolto suspense alla corsa al primo posto.

Crotone-Catania: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

CROTONE CATANIA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Crotone e Catania in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.