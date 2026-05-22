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Il campionato brasiliano propone la sfida tra Cruzeiro-Chapecoense, in programma domenica 24 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono dodicesimi con 20 punti e vogliono avvicinarsi alla parte alta della classifica, mentre la Chapecoense, ultima a quota 9, è chiamata a reagire per rilanciarsi nella corsa salvezza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO BRASILIANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl Cruzeiro, allenato da Leonardo Jardim, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato e offensivo. Pereira e Christian agiranno sulla trequarti a supporto di Jorge, mentre Romero e Silva avranno il compito di gestire il ritmo in mezzo al campo.
La Chapecoense, guidata da Gilmar Dal Pozzo, risponde con un 3-4-2-1 compatto, cercando di puntare soprattutto sulle ripartenze e sulla solidità difensiva per strappare punti importanti.
Le probabili formazioni di Cruzeiro-ChapecoenseCi si attende una gara con il Cruzeiro protagonista nel possesso e nella gestione del gioco, mentre la Chapecoense proverà a chiudersi e ripartire. I padroni di casa partono favoriti per qualità e fattore campo.
Cruzeiro (4-2-3-1): Cassio, Kaiki, Villalba, Bruno, Sinisterra, Romero, Silva, Henrique, Pereira, Christian, Jorge. Allenatore: Leonardo Jardim
Chapecoense (3-4-2-1): Santos, Caetano, Leonardo, Doma, Carvalheira, David, Victor, Clar, Augusto, Marcinho, Perotti. Allenatore: Gilmar Dal Pozzo
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