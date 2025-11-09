Crystal Palace-Brighton, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

Oggi si affronteranno due squadre che si stanno ritagliando il loro spazio in campionato e che puntano ad un posto in Europa

Jacopo del Monaco 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 11:06)

L'undicesima giornata della Premier League metterà di fronte il Crystal Palace ed il Brighton e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove vedere questa partita. Le Eagles ed i Seagulls si affronteranno alle ore 15:00 della giornata odierna presso il Selhurst Park di Londra.

Crystal Palace-Brighton, dove vedere il match — Le due compagini sono molto vicine in classifica e soltanto un punto in classifica le divide. Ovviamente, l'obiettivo di entrambe è quello di portare a casa i tre punti per continuare a competere per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. La partita che mette di fronte il Crystal Palace ed il Brighton avrà inizio alle ore 15:00 di questo pomeriggio e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 258. La diretta streaming del match, invece, sarà visibile sia su Sky Go che su NOW TV.

La situazione dei due club — Detentore della FA Cup e del Community Shield, il Crystal Palace allenato dall'austriaco Oliver Glasner si trova al nono posto il classifica con 16 punti. Dopo un periodo negativo in cui ha ottenuto tre sconfitte ed un pareggio tra campionato e coppe, la squadra proveniente da Londra ha vinto tre match di fila: ottavi di finale di Carabao Cup, Liverpool battuto 0-3 ad Anfield e terza vittoria stagionale contro i Reds in altrettante competizioni nazionali; vittoria per 2-0 in Premier contro il Brentford; successo per 3-1 in Conference League contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar.

Il Brighton, invece, ha come allenatore Fabian Hurzeler, 32enne nato in Germania. La squadra, che non vince in casa dei londinesi dall'1-2 del marzo 2019, attualmente occupa la decima posizione nella classifica del campionato e ha un punto in meno delle Eagles. Nelle ultime uscite stagionali, i Seagulls hanno ottenuto due vittorie casalinghe contro Newcastle (2-1) e Leeds United (3-0) ed altrettante sconfitte in trasferta contro il Manchester United (4-2) in campionato e contro l'Arsenal (2-0) in occasione degli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese.

Le probabili formazioni — I padroni di casa non potranno ancora contare su Nketiah, Riad, Kporha e Doucouré, mentre la presenza del 19enne Rio Cardines è in dubbio. A parte i dubbi riguardanti il giapponese Mitoma, anche il Brighton dovrà fare a meno di diversi giocatori, tra cui l'ex LiverpoolJames Milner.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Muñoz, Kamada, Lerma, Mitchell; Sarr, Y. Pino, Mateta. All: Glasner

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck. All: Hurzeler