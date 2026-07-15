Novanta minuti per decidere chi volerà al secondo turno preliminare di Europa League. Giovedì 16 luglio alle ore 20:45 il Derry City riceverà il CSKA Sofia al Ryan McBride Brandywell Stadium per il ritorno del primo turno preliminare. Dopo il successo per 3-2 ottenuto dai bulgari nella gara d'andata, gli irlandesi del Nord proveranno a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DERRY-CSKA SOFIA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Derry City

Il Derry City può ancora credere nella qualificazione nonostante la sconfitta dell'andata. In Bulgaria la formazione nordirlandese è riuscita a restare aggrappata al doppio confronto grazie al gol nel finale di James Olayinka, che ha fissato il punteggio sul 3-2. La squadra di Tiernan Lynch, però, dovrà migliorare soprattutto in fase difensiva dopo aver concesso numerose occasioni agli avversari. Il ritorno di Brandon Fleming dopo la squalifica e quello del centrocampista Adam O'Reilly rappresentano due rinforzi importanti in vista del match decisivo.

Il momento del CSKA Sofia

Il CSKA Sofia ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino europeo, imponendosi per 3-2 davanti ai propri tifosi grazie alla doppietta di Ioannis Pittas. I bulgari hanno mostrato qualità nel possesso palla e una netta superiorità territoriale nella gara d'andata, ma non sono riusciti a chiudere definitivamente il discorso qualificazione. La squadra allenata da Hristo Yanev si presenta comunque al ritorno con il vantaggio di poter gestire due risultati su tre.

Probabili formazioni Derry City-CSKA Sofia

Tiernan Lynch dovrebbe schierare il Derry City con il 4-2-3-1. Maher difenderà la porta, con Barr, Grogan, Patrick McClean e Fleming in difesa. A centrocampo agiranno Cotter e O'Reilly, mentre sulla trequarti spazio a Olayinka, Twisk e Duffy alle spalle di Liam Boyce, riferimento offensivo della squadra.

Hristo Yanev dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nella gara d'andata. Lapoukhov sarà il portiere, con Martino, Rodriguez, Ivanov e Pastor davanti a lui. Jordao agirà davanti alla difesa, supportato da Panayotov, Sensi e Solet, mentre il tandem offensivo sarà guidato da Pittas e Godoy.

Derry City (4-2-3-1): Maher; Barr, Grogan, P. McClean, Fleming; Cotter, O'Reilly; Olayinka, Twisk, Duffy; Boyce.

CSKA Sofia (4-2-3-1): Lapoukhov; Martino, Rodriguez, Ivanov, Pastor; Jordao; Panayotov, Sensi, Solet; Pittas, Godoy.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Derry City e CSKA Sofia

Il Derry City sarà obbligato ad assumere un atteggiamento offensivo per ribaltare il risultato complessivo, cercando di sfruttare il sostegno del proprio pubblico. Il CSKA Sofia potrà invece attendere gli avversari e colpire negli spazi con la qualità dei propri attaccanti. Considerando il 3-2 dell'andata e le caratteristiche delle due squadre, ci sono le premesse per assistere a un'altra sfida ricca di emozioni e occasioni da gol.

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