Lunedì 20 ottobre all'una di notte Detroit e Tampa Bay si affrontano in un monday night delicatissimo per la classifica della NFC. Il match del Ford Field, valido per la week 7 di NFL infatti, vede scontrarsi le due migliori squadre della conference in questo inizio di stagione.

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

DET Lions-TB Buccaneers, verso il monday night! — I Detroit Lions di coach Campbelli arrivano a questo monday della week 7 di NFL con un record di 4 vittorie e 2 sconfitte. La squadra è quella che ha messo più punti a referto in NFC (191) ma è anche super performante sia nei sacks (19) che nei turnover forzati (6) con Hutchinson e Joseph grazie protagonisti in difesa. Gli argento blu arrivano dal ko nella difficilissima trasferta di Kansas City persa 30-17 contro i Chiefs.

Al Ford Field arrivano i sorprendenti Tampa Bay Buccaneers di coach Bowles. La squadra, contro ogni pronostico è in testa alla NFC con 5 vittorie e 1 sconfitta. Fra i trascinatori di questa prima parte di stagione c'è il wide receiver Emeka Egbuka con 469 yards conquistate su ricezione. La squadra della Florida arriva da 2W di fila, ultima delle quali in casa 30-19 controi i 49ers. Il precedente della scorsa stagione, sempre giocato a Detroit ha visto il successo degli ospiti 20-16.

I quarterback titolari di DET Lions-TB Buccaneers — I padroni di casa si affidano al solito Jared Goff alla quinta stagione con la casacca di Detroit. In questa prima parte di regular season, l'ex Rams ha messo a segno ben 14 td a fronte di soli 2 intercetti. Per i Buccaneers ci sarà Baker Mayfield che si è trasformato da brutto anatroccolo in cigno. L'ex Browns è il quarto miglior qb della stagione per yards conquistate (1539 finora) e viaggia a 10 td e 1 solo intercetto.

