Segui Kings-Hawks in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 04:02)

Nel programma del mercoledì notte di NBA c'è spazio anche per Sacramento Kings-Atlanta Hawks, con palla a due il 12 novembre alle 4 di notte italiana. Il match del Golden 1 Center mette di fronte la terzultima squadra ad ovest contro l'ottava a est.

Sacramento Kings-Atlanta Hawks, lo stato di forma dei due team — I Kings sono la terza peggior squadra della western conference con un record di 3 vittorie e 7 sconfitte. Mentre scriviamo questa preview i californiani sono impegnati nel match casalingo contro Denver e quindi la gara interna contro Atlanta sarà un back-to-back.

Dall'altra parte gli Hawks, ottavi a est con un record del 54% di W (6-5) godranno di 24 ore in più di riposo dopo la bella vittoria in trasferta contro i Clippers 105-102 con un Krejci da 28 punti. Sacramente e Atlanta non si affrontano da esattamente un anno quando, nel novembre 2024, si registrarono un successo a testa sempre con fattore campo saltato.

I probabili quintetti di partenza di Kings-Hawks — Kings sul parquet con Schroder in cabina di regia, LaVine guardia, DeRozan ala piccola, Achiuwa ala grande e Sabonis centro. Hawks che rispondono con Daniels playmaker, Wallace, Johnson e Risacher ali e Porzingis centro.

SACRAMENTO KINGS - Schroder, LaVine, DeRozan, Achiuwa, Sabonis centro. All. Christie

ATLANTA HAWKS - Daniels, Wallace, Johnson, Risacher, Porzingis. All. Snyder

