Segui Lakers-Spurs in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA

Redazione Derby Derby Derby 5 novembre - 04:00

Big match di western conference nella notte NBA di mercoledì 5 novembre. A sfidarsi alla Crypto.come Arena saranno i padroni di casa dei Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. La palla a due è prevista alle ore 4 italiane.

Verso Lakers-Spurs, cosa c'è da sapere sul match — I Lakers, ancora privi dell'infortunato Lebron James, sono terzi nella western conference proprio alle spalle degli Spurs secondi. I californiani hanno un record di 6 W e 2 L e sono la miglior squadra nella percentuale di tiri col 52,9%. Los Angeles arriva da 4 vittorie di fila ultima delle quali 123-115 in casa dei Trails Blazers grazie anche a un Ayton da 29 punti e 10 rimbalzi.

San Antonio al contrario di LA che è in striscia positiva ha appena interrotto la sua streak iniziale di 5 successi di fila in questo inizio di stagione. I texani, che sono la seconda miglior difesa della lega, sono caduti per la prima volta in casa dei Suns 130-118 nonostante un Castle da 26 punti e 7 rimbalzi. Interessante notare che i gialloviola hanno vinto 4 degli ultimi 5 scontri diretti contro gli argento-neri.

I probabili quintetti di partenza di Lakers-Spurs — Lakers in campo con Doncic in cabina di regia, Reaves guardia, Smart e Hachimura ali con Hayes centro. Spurs che rispondono con Castle play, Vassell guardia, Barnes e Champagnie ali con Wenbanyama numero 5.

LOS ANGELSE LAKERS - Doncic, Reaves, Smart, Hachimura, Hayes. All. Redick

SAN ANTONIO SPURS - Castle, Vassell, Barnes, Champagnie, Wenbanyama. All. Johnson

