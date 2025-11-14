Dove guardare Mavs-Clippers: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Segui Mavs-Clippers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita della notte NBA.

Marco Perciabosco 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 02:42)

Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers scendono sul parquet venerdì 14 novembre alle ore 2,30 della notte italiana. Il match dell'American Airlines Center vede affrontarsi la terzultima contro la quartultima in classifica nella western conference.

Tutto quello che devi sapere su Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers — Mavs e Clippers sono fra le grandi deluse di questo inizio di stagione. Due formazioni che hanno potenzialità decisamente maggiori rispetto alle attuali performance: 3-9 per Dallas e 3-8 per Los Angeles.

Entrambe le formazioni sono in un filotto di sconfitte con i Mavs che nell'ultimo match hanno perso 123-114 in casa contro Phoenix e con i Clippers che invece hanno ceduto sempre in casa 130-116 contro i Nuggets. Interessante notare come i californiani abbiano battuto 4 volte negli ultimi 5 scontri diretti i texani.

I probabili quintetti di partenza di Mavs-Clippers — Dallas con Williams playmaker, Christie guardia, Flagg ala piccola, Washington ala grande e Gafford numero 5. Los Angeles risponde con Harden in cabina di regia, Dunn guardia, Jones e Collins ali e Zubac centro.

DALLAS MAVERICKS - Williams, Christie, Flagg, Washington, Gafford. All. Kidd

LOS ANGELES CLIPPERS - Harden , Dunn, Jones, Collins, Zubac. All. Lue

