In occasione dell'8ª giornata del Girone C di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 17:30 si affrontano Monopoli e Savoia allo stadio Vito Simone Veneziani. I biancoverdi arrivano alla sfida con 11 punti, dopo il successo esterno per 1-0 sul Casarano firmato Olivieri, mentre il Savoia è fermo a 6 punti dopo il 4-2 subito sul campo della Cavese. La formazione di Alberto Colombo ha raccolto tre vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sette giornate.VEDI MONOPOLI-SAVOIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Monopoli arriva quindi all'appuntamento dopo aver conquistato la prima vittoria esterna della stagione, nonostante abbia giocato per quasi un'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Angileri. Il Savoia deve invece reagire dopo una partita difensivamente complicata contro la Cavese, nella quale ha incassato quattro reti, pur trovando due gol con Scotti e Tumbarello. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Monopoli-Savoia**.

Dove vedere Monopoli-Savoia in diretta TV e streaming

La partita tra

sarà trasmessa in diretta TV su

e in streaming su

, all'interno della programmazione dedicata alla Serie C. Il calcio d'inizio è fissato alle 17:30 di domenica 4 ottobre.

Per seguire la partita:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Monopoli-Savoia tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio.

Prima dell'inizio della gara è consigliabile controllare che il proprio piano includa la Serie C e che l'evento sia disponibile sulla piattaforma scelta.

Monopoli-Savoia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Monopoli-Savoia

Competizione: Serie C Sky Wifi 2026/27

Giornata: 8ª giornata, Girone C

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 17:30

Stadio: Vito Simone Veneziani, Monopoli

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Monopoli

Il Monopoli si presenta alla sfida con

e una difesa che ha concesso appena quattro reti nelle prime sette giornate. La squadra di Alberto Colombo ha alternato risultati positivi e passaggi a vuoto, ma arriva da due partite senza sconfitte: il 2-2 contro il Crotone e lo 0-1 ottenuto sul campo del Casarano.

Al Capozza il Monopoli ha dovuto modificare completamente la gestione della gara dopo il rosso ad Antony Angileri al 6', difendendo a lungo con un uomo in meno. La rete decisiva di Edoardo Olivieri è arrivata nel finale sugli sviluppi di un calcio d'angolo, confermando l'importanza delle situazioni da palla inattiva. Il 3-5-2 di Colombo ha utilizzato Greco e Battocchio nella zona centrale, con Olivieri e Valenti incaricati di garantire ampiezza e copertura sulle corsie.

Il momento del Savoia

Il Savoia ha raccolto

nelle prime sette giornate, con una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra di Alessandro Formisano aveva costruito una serie di quattro risultati utili consecutivi tra campionato e gare precedenti, ma il 4-2 incassato dalla Cavese ha interrotto la striscia e messo in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle azioni da calcio d'angolo.

Al Simonetta Lamberti il Savoia ha giocato con un 3-4-2-1, affidando a Meola e Yeboah il compito di muoversi alle spalle di Nepi. Dopo il 2-0 della Cavese, Scotti ha riaperto la partita al 64', ma gli avversari hanno ristabilito rapidamente le distanze con Peretti e Mannucci. Il secondo gol di Tumbarello ha fissato il risultato sul 4-2.

Le probabili formazioni di Monopoli-Savoia

Il

dovrebbe ripartire dal 3-5-2 utilizzato nelle ultime gare. Tommasi è confermato tra i pali, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da

. In mezzo al campo possono trovare spazio Cerretti, Garritano, Battocchio, Scipioni e Olivieri, con Vido e Capone favoriti per il tandem offensivo. Angileri, espulso contro il Casarano, non dovrebbe essere disponibile.

Il Savoia dovrebbe mantenere il 3-4-2-1 visto anche nell'ultima giornata. Leonardo parte in porta, con Portanova, Noce e Cozzoli davanti a lui. Iob e Martina presidiano le fasce, mentre Tumbarello e Alfieri formano la coppia centrale. Meola e Yeboah dovrebbero agire alle spalle di Nepi, riferimento più avanzato.

Monopoli (3-5-2): Tommasi; Valenti, Colombara, Pucino; Cerretti, Garritano, Battocchio, Scipioni, Olivieri; Vido, Capone. Allenatore: Alberto Colombo.

Savoia (3-4-2-1): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli; Iob, Tumbarello, Alfieri, Martina; Meola, Yeboah; Nepi. Allenatore: Alessandro Formisano.