Domenica 19 ottobre alle ore 19 va in scena Tennessee-New England. Il match, valido per la week 7 di NFL è in programma al Nissan Stadium di Nashville, tana dei Titans.

Domenica 19 ottobre alle ore 19 va in scena Tennessee-New England. Il match, valido per la week 7 di NFL è in programma al Nissan Stadium di Nashville, tana dei Titans.

Preview TEN Titans-NE Patriots — La gestione McCoy purtroppo non sta cambiando il destino dei Tennessee Titans. La squadra di Nashville è penultima in AFC con un record di 1 vittoria e 5 sconfitta e con uno dei peggiori attacchi della lega per punti segnati. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta 20-10 in casa dei Las Vegas Raiders.

Inizi di annata agli antipodi per i Patriots che invece col nuovo coach Vrabel sembrano aver trovato una nuova via per essere competitivi. La formazione di New England vanta un recordo di 4 vinte e 2 perse e con 3 successi consecutivi (ultimo 25 a 19 in casa dei Saints), è uno dei team più in forma della lega. L'ultimo scontro diretto fra Tennessee e New England risale al novembre 2024 vinto dai Titans 20-17 all'overtime.

I quarterback titolari di TEN Titans-NE Patriots — L'attacco dei Titans sarà guidato da Cam Ward al suo secondo anno in NFL dopo la stagione con i Dolphins. Le sue statistiche nelle lega ci parlano di una media di completi solo del 55% con 3 td e 1 intercetto. Gli ospiti avranno invece dietro la linea di scream Drake Mayer, sempre titolare finora. In questa stagione l'ex North Carolina viaggia una media di 253 yards con 10 td e solo 2 intercetti.

