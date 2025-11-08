Segui Vikings-Ravens in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri dove e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 19:32)

Nel programma della domenica pomeriggio di NFL c'è spazio anche per Vikings-Ravens. Il match del US Bank Stadium di Minneapolis è in palinsesto il 9 novembre alle ore 19 e vede opporsi due formazioni che occupano la decima posizione nelle rispettive conference.

Vikings-Ravens sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Vikings-Ravens, statistiche pre match — I Vikings sono fanalino di coda in NFC north con un record esattamente del 50% (4 vinte e 4 perse). La squadra di coach O'Connell arriva da una vittoria a sorpresa in trasferta contro i Lions per 27-24. Dall'altra parte ci sono i Ravens che dopo una metà stagione a dir poco pessima stanno cercando di rilanciarsi grazie al ritorno dall'infortunio del qb titolare Lamar Jackson. Baltimore è seconda in AFC north con un 3-5 ma con 2 vittorie di fila, ultima delle quali 28-6 in casa di Miami. L'ultimo precedente fra Vikings e Ravens risale al 2021, quando a campi invertiti fu Baltimore a vincere all'overtime.

I quarterback titolari di Vikings-Ravens — Quarto match da titolare per il qb al secondo anno di NFL JJ McCarthy: in 3 caps l'ex Michigan ha messo insieme 6 td (di cui 2 su corsa) e 4 intercetti. Baltimore ha ritrovato il suo faro Lamar Jackson, capace di lanciare 180 td a cui se ne sommano altri 34 su corsa nella sua carriera.

