Tra il vento del mare norvegese e una classifica che continua a muoversi in pochi punti, Aalesund e HamKam si preparano a vivere una sfida che può pesare parecchio nella corsa alla tranquillità in Eliteserien. Venerdì 29 maggio alle ore 19:00 il Color Line Stadion ospiterà un match che promette intensità, ritmo alto e occasioni da entrambe le parti. Gli uomini di casa arrivano dopo il pareggio ottenuto contro il Tromso, mentre HamKam si presenta con entusiasmo dopo il successo per 2-0 sul Lillestrom che ha rilanciato ambizioni e fiducia. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AALESUND-HAMKAM CLICCA SU BET365.

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Come arrivano le due squadre

L’Aalesund continua ad alternare momenti positivi a cali improvvisi. La squadra costruisce tanto, cerca spesso le corsie laterali e prova ad aumentare la pressione offensiva soprattutto davanti al proprio pubblico. Restano però problemi evidenti nella gestione difensiva, con troppi spazi concessi nelle transizioni e una certa fragilità quando gli avversari alzano ritmo e aggressività.

HamKam invece sembra aver ritrovato maggiore equilibrio. Pur mantenendo un possesso palla inferiore rispetto a molte rivali, la squadra riesce spesso a essere concreta e verticale. La vittoria contro il Lillestrom ha mostrato una formazione compatta, aggressiva nei duelli e molto pericolosa quando riesce a ripartire velocemente.

Le probabili formazioni

L’Aalesund dovrebbe presentarsi con un sistema molto offensivo, cercando di sfruttare soprattutto ritmo e inserimenti sugli esterni. In mezzo al campo Elias Hagen e Christensen avranno il compito di dare ordine e qualità alla manovra, mentre davanti Haagensen Reed proverà ad attaccare la profondità insieme a Osenbroch. Attenzione anche alla spinta costante di Charles e Melland, due giocatori che cercano spesso la sovrapposizione e il cross verso l’area.

HamKam invece potrebbe scegliere una struttura più prudente, puntando molto sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze veloci. Trondsen e Metcalfe dovranno reggere fisicamente il centrocampo, mentre Potur agirà tra le linee cercando di accompagnare le accelerazioni offensive di Niang e Udahl. Sulle fasce Hoffmann e Jonsson saranno fondamentali sia in copertura che nelle transizioni offensive.

Aalesund (3-5-2): Klaesson; Haram, Hammer Kjelsen, Syversen; Andresen, Elias Hagen, Christensen, Melland, Charles; Osenbroch, Haagensen Reed.

HamKam (5-3-2): Sandberg; Gjone, Sjoelstad, Amundsen-Day, Jonsson, Hoffmann; Trondsen, Metcalfe, Potur; Niang, Udahl.

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