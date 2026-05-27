Il “Pascual Guerrero” si prepara a una notte piena di pressione, calcoli e nervi tesi. America Calì si gioca una parte importante della propria stagione contro Macará nell’ultima giornata della fase a gironi di Copa Sudamericana, dentro una sfida dove qualificazione e paura di restare fuori correranno insieme fino all’ultimo minuto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AMERICA CALI'-MACARA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’America de Cali arriva all’appuntamento con addosso più dubbi che certezze. Le ultime settimane hanno rallentato bruscamente l’entusiasmo attorno ai colombiani: tre partite consecutive senza vittorie hanno riaperto tensioni e pressioni proprio nel momento più delicato della stagione. Il pareggio contro il Tigre ha lasciato aperto il discorso qualificazione e ora i “Diablos Rojos” non possono più permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico. La squadra colombiana sa bene che vincere significherebbe evitare brutte sorprese e conquistare gli ottavi, ma dovrà ritrovare quella cattiveria offensiva che nelle ultime uscite è mancata troppo spesso.

Il Macará invece arriva in Colombia con una classifica molto più tranquilla. Gli ecuadoriani sono stati una delle sorprese più interessanti del gruppo, costruendo la propria campagna europea soprattutto attraverso equilibrio, organizzazione e capacità di soffrire nei momenti complicati delle partite.

Probabili formazioni

L’America de Cali dovrebbe schierarsi con una formazione offensiva e molto aggressiva soprattutto sugli esterni. Davanti a Jean agiranno Romero, Tovar, Mina e Rosero, mentre Carrascal, Escobar e Angel avranno il compito di dare equilibrio e qualità alla manovra. In avanti spazio a Lucumi, Palacios e Ramos.

Il Macara dovrebbe invece confermare una struttura più prudente e compatta. Rodriguez guiderà la linea difensiva composta da Espinoza, Etchebarne, Marrufo e Ayala. In mezzo al campo Estacio, Cazares e Chala cercheranno di limitare il possesso colombiano, mentre Miranda, Klinger e Ferro agiranno nella metà campo offensiva.

America de Cali: Jean; Romero, Tovar, Mina, Rosero; Carrascal, Escobar, Angel, Lucumi, Palacios; Ramos.

Macara: Rodriguez; Espinoza, Etchebarne, Marrufo, Ayala; Estacio, Cazares, Chala, Miranda, Klinger; Ferro.

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