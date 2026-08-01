La Super League svizzera 2026/27 prosegue con la 2ª giornata, che propone la sfida tra Basilea-Losanna, in programma sabato 1 agosto alle ore 18:00. I padroni di casa arrivano all'appuntamento dopo aver conquistato i primi tre punti della stagione all'esordio, mentre il Losanna ha iniziato il campionato con un pareggio, raccogliendo un punto. Il St. Jakob-Park sarà teatro di una sfida importante per le ambizioni delle due squadre.

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Il Basilea vuole dare continuità al successo dell'esordio

Il

ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, conquistando una vittoria nella prima giornata, e ora punta a confermarsi davanti ai propri tifosi. La formazione rossoblù vuole sfruttare il fattore campo per mantenere il ritmo delle prime della classe e proseguire con fiducia il proprio cammino in Super League.

I padroni di casa cercheranno di imporre il proprio gioco sin dai primi minuti, facendo leva sulla qualità della rosa e sull'entusiasmo generato dal successo inaugurale.

Il Losanna cerca il primo successo stagionale

Il

riparte dal pareggio ottenuto all'esordio e vuole provare a conquistare la prima vittoria del campionato. La trasferta sul campo del Basilea rappresenta un banco di prova importante, ma gli ospiti cercheranno di disputare una gara organizzata per portare a casa un risultato positivo.

Serviranno attenzione difensiva e concretezza nelle occasioni create per mettere in difficoltà una delle squadre più attrezzate della Super League.

Il momento delle due squadre

Il

vuole sfruttare il buon avvio di stagione per confermarsi nelle zone alte della classifica e conquistare altri tre punti davanti al proprio pubblico.

Il Losanna, invece, punta a dare continuità al pareggio dell'esordio e a ottenere un risultato prestigioso in trasferta. Le motivazioni non mancheranno per entrambe le squadre in una sfida che promette equilibrio e intensità.

Le probabili formazioni di Basilea-Losanna

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la seconda giornata della Super League svizzera.

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