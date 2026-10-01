La sfida tra Baskonia e Olimpia Milano è in programma venerdì 2 ottobre alle 20:30 al Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz, per il terzo turno della regular season di Eurolega 2026/27. L’Olimpia affronta la seconda trasferta europea della stagione dopo il debutto sul campo del Partizan, mentre il Baskonia cerca il primo successo interno dopo il ko dell’esordio contro l’Olympiacos.VEDI BASKONIA-OLIMPIA MILANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Baskonia-Olimpia Milano in diretta TV e streaming

La gara tra

sarà trasmessa in Italia da Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con streaming su NOW. La programmazione ufficiale di Sky indica anche la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Davide Pessina.

Partita: Baskonia-Olimpia Milano

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 3ª giornata

Data: venerdì 2 ottobre 2026

Orario: 20:30

Palazzetto: Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Baskonia-Olimpia Milano: data, orario e informazioni sulla partita

Il calendario ufficiale dell’

colloca la trasferta sul parquet del Baskonia al 2 ottobre, a due soli giorni dal secondo turno contro la Virtus Bologna. Il calendario della regular season prevede 38 giornate, con le venti squadre impegnate in un girone di andata e ritorno.

Il Baskonia ha invece iniziato la competizione affrontando l’Olympiacos al Buesa Arena, partita terminata 106-89 per la formazione greca. Prima della sfida con Milano, la squadra basca è attesa dalla trasferta sul campo del Valencia nel secondo turno del 29 settembre.

Il momento del Baskonia

Il

riparte da un roster costruito attorno a diversi esterni capaci di creare dal palleggio e a una batteria di lunghi con caratteristiche fisiche differenti. In panchina c’è

, mentre tra le guardie figurano Markus Howard, Kobi Simmons, Matteo Spagnolo e Damion Baugh. Nel reparto ali trovano spazio AJ Lawson, DJ Stewart, Chris Duarte, Rodions Kurucs e Tadas Sedekerskis, mentre sotto canestro sono presenti anche Alex Len e Kenneth Faried.

Il 106-89 dell’esordio contro l’Olympiacos ha evidenziato la necessità di aumentare la tenuta difensiva, soprattutto contro una squadra capace di punire le rotazioni con continuità. Contro Milano sarà importante anche il controllo del pitturato, perché l’Olimpia dispone di più soluzioni per attaccare il ferro e generare vantaggi dal pick and roll.

Il momento dell’Olimpia Milano

L’

ha iniziato l’Eurolega con la sconfitta per 92-76 sul campo del Partizan, prima di tornare al successo in campionato contro Trieste, battuta 83-79. Il roster affidato a

comprende RJ Cole, Stefano Tonut, Leandro Bolmaro, Darius Thompson, Diego Flaccadori, Devon Hall, Marko Guduric e Garrison Mathews nel reparto esterni. Tra le ali ci sono Jason Burnell, Giampaolo Ricci, Alec Peters e Nicola Akele, mentre il reparto lunghi comprende Devin Booker, Ousmane Diop e Moses Wright.

La sfida di Vitoria richiederà soprattutto una migliore gestione dei possessi rispetto alla trasferta di Belgrado. Darius Thompson, Marko Guduric e RJ Cole possono alternarsi nella creazione dal palleggio, mentre la presenza di Booker e degli altri lunghi permette di giocare sia con ricezioni profonde sia attraverso il pick and roll centrale.

Le chiavi tattiche di Baskonia-Olimpia Milano

Baskonia può utilizzare la velocità dei propri esterni per attaccare il primo cambio difensivo, mentre Milano dovrà decidere quando contenere il portatore e quando concedere spazio al rollante.

Un altro fattore sarà il

. La formazione basca dispone di ali e lunghi fisici come Sedekerskis, Kurucs, Faried e Len, mentre Milano può rispondere con Booker, Wright e Diop. Limitare i secondi possessi sarà quindi fondamentale per evitare che la partita aumenti il numero di azioni disponibili per Baskonia.

Sul perimetro, Milano dovrà inoltre gestire la capacità di Markus Howard e degli altri esterni baschi di punire gli aiuti difensivi. L’Olimpia dovrà evitare di collassare eccessivamente sul pick and roll, lasciando spazio agli scarichi sul lato debole.

I probabili quintetti iniziali di Baskonia-Olimpia Milano

Le formazioni ufficiali saranno comunicate prima della palla a due. Le seguenti sono indicazioni basate sulla composizione dei roster e sui ruoli previsti.

Baskonia: Kobi Simmons, Markus Howard, Matteo Spagnolo, Tadas Sedekerskis, Kenneth Faried.

Olimpia Milano: RJ Cole, Marko Guduric, Devon Hall, Alec Peters, Devin Booker.