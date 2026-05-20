Ma quanto sono belle queste partite sudamericane alle due e mezza di notte? Ritmo, casino, stadio caldo, gente che spinge dal primo minuto e squadre che si giocano tutto. Giovedì 22 maggio alle ore 02:30 italiane, il Blooming ospita il Carabobo in una sfida pesantissima di Copa Sudamericana e qui davvero può succedere di tutto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BLOOMING-CARABOBO CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Blooming arriva a questa sfida in un momento complicato soprattutto dal punto di vista difensivo. La squadra boliviana ha perso 3-1 nell’ultimo turno di campionato contro l’Independiente Petrolero e continua a mostrare parecchie difficoltà nella gestione delle transizioni difensive e delle ripartenze avversarie. Tuttavia, in casa il Blooming cambia spesso atteggiamento e intensità, riuscendo a giocare con maggiore aggressività soprattutto sulle corsie laterali e nelle situazioni da palla inattiva. La squadra sa bene che questa partita rappresenta probabilmente l’ultima vera occasione per restare in corsa nel girone di Copa Sudamericana.

Il Carabobo arriva invece con maggiore fiducia e con una struttura tattica molto più equilibrata. I venezuelani hanno appena battuto 2-0 l’Estudiantes Mérida e stanno vivendo un buon momento soprattutto dal punto di vista organizzativo. La squadra concede spesso il possesso agli avversari, preferendo abbassarsi e colpire negli spazi in contropiede. Anche nella gara d’andata contro il Blooming, il Carabobo aveva dimostrato grande solidità, vincendo 2-0 grazie a una prestazione molto concreta e ordinata. In trasferta, però, la squadra tende a soffrire quando viene schiacciata vicino alla propria area da avversari molto aggressivi.

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