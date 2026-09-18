La Carrarese torna in campo per il quinto turno del campionato di Serie B. Sabato 19 settembre 2026, alle ore 15:00, la formazione toscana ospiterà il Benevento allo Stadio dei Marmi di Carrara, in una sfida che mette di fronte due squadre separate da tre punti dopo le prime quattro giornate. I padroni di casa hanno raccolto appena 1 punto, mentre i campani sono saliti a quota 4.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Carrarese di Gabriele Cioffi arriva all'appuntamento dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Catanzaro, decisa dal gol di Pietro Iemmello all'83', mentre il Benevento di Antonio Floro Flores ha ritrovato il successo nell'ultimo turno superando l'Hellas Verona per 3-1. Per i sanniti si è trattato della prima vittoria in campionato, arrivata dopo il ko con il Modena, il pareggio con il Südtirol e la sconfitta di misura contro l'Ascoli. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE

Dove vedere Carrarese-Benevento in TV e streaming

Carrarese-Benevento si giocherà

allo Stadio dei Marmi di Carrara. La gara del quinto turno di Serie B sarà trasmessa in Italia da

e

, come indicato anche dal calendario ufficiale della Lega B.

Carrarese, Cioffi cerca una risposta dopo quattro giornate senza vittorie

La

è ultima con un solo punto e non ha ancora ottenuto una vittoria in campionato. L'avvio è stato segnato dalle sconfitte contro Mantova, Empoli e Catanzaro, intervallate dal pareggio ottenuto sul campo dell'Avellino. A Catanzaro la squadra di Cioffi ha però costruito una partita nella quale il tecnico ha sottolineato la buona organizzazione tattica dei suoi, lamentando soprattutto la poca lucidità mostrata nel primo tempo.

La sfida con il Benevento arriva inoltre in un momento delicato per Cioffi, con la sua posizione che secondo le cronache locali non sarebbe più completamente al sicuro. La Carrarese ha cambiato diversi elementi durante l'estate e proprio la necessità di trovare rapidamente un equilibrio tra i nuovi innesti e la struttura della squadra rappresenta uno degli aspetti più interessanti della gara dello Stadio dei Marmi.

Benevento, la vittoria con il Verona ha sbloccato i giallorossi

Il

si presenta a Carrara dopo il 3-1 rifilato all'Hellas Verona, risultato che ha portato i giallorossi a quota 4 punti. La squadra di Floro Flores aveva iniziato il campionato con il ko interno contro il Modena, seguito dal pareggio per 1-1 contro il Südtirol e dalla sconfitta per 1-0 ad Ascoli. Contro il Verona, invece, sono arrivati tre gol firmati da

, con la formazione sannita capace di chiudere la partita dopo il momentaneo pareggio degli ospiti.

Floro Flores sembra intenzionato a dare continuità al 4-3-3, sistema che ha accompagnato il Benevento nella crescita mostrata nelle ultime uscite. La gara di Carrara presenterà però un contesto differente rispetto al successo sul Verona: i sanniti affronteranno una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria e chiamata a giocare davanti al proprio pubblico dopo due sconfitte consecutive in casa.

Le chiavi della partita

Per la

, uno degli aspetti da osservare sarà la capacità di trasformare le occasioni create in precedenza in episodi concreti. Contro il Catanzaro la squadra di Cioffi è rimasta in partita fino agli ultimi minuti, ma il gol di Iemmello ha lasciato ancora una volta gli apuani senza punti. Il passaggio al possibile 3-5-2 potrebbe inoltre offrire maggiore presenza centrale attraverso la coppia offensiva, con Cissé e Abiuso indicati tra i possibili titolari.

Il Benevento, invece, potrebbe cercare di sfruttare la fiducia acquisita con il 3-1 al Verona mantenendo il tridente offensivo. La presenza di Lamesta e Okereke sugli esterni potrebbe garantire soluzioni diverse rispetto a una Carrarese che dovrebbe schierare cinque uomini a centrocampo, mentre il rientro di Antonio Prisco dopo la squalifica amplia le alternative a disposizione di Floro Flores.

Carrarese-Benevento: data, orario e canali

Partita: Carrarese-Benevento

Competizione: Serie B

Giornata: 5ª giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 15:00

Stadio: Stadio dei Marmi, Carrara

Diretta TV: DAZN, LaB Channel

Diretta streaming ufficiale: DAZN, LaB Channel

Telecronaca: da definire

Le probabili formazioni

La

potrebbe modificare l'assetto offensivo rispetto alle ultime uscite, con Cioffi orientato verso un 3-5-2 e la coppia Cissé-Abiuso indicata come possibile riferimento avanzato. Il

dovrebbe invece confermare il 4-3-3 già utilizzato da Floro Flores, con Salvemini al centro dell'attacco e Lamesta e Okereke sulle corsie esterne.

Carrarese (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Rouhi, Martini, Schiavi, Topalovic, Parlanti; Cissé, Abiuso. Allenatore: Cioffi.

Benevento (4-3-3): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Sernicola; Kouan, Maita, Siatounis; Lamesta, Salvemini, Okereke. Allenatore: Floro Flores.