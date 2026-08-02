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Il campionato di Clausura argentino 2026 prosegue con la 3ª giornata, che propone la sfida tra Central Córdoba-San Lorenzo, in programma nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto alle 02:15 italiane. Le due formazioni si affrontano in una gara importante per dare continuità al proprio cammino nel torneo e conquistare punti preziosi in una fase iniziale della stagione già ricca di equilibrio.

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Il Central Córdoba punta sul fattore campo

Il

affronta il terzo turno del Clausura con l’obiettivo di sfruttare il sostegno del proprio pubblico e conquistare una vittoria importante. La formazione di Santiago del Estero vuole costruire il proprio percorso attraverso prestazioni solide, cercando di mettere in difficoltà una delle squadre più blasonate del calcio argentino.

I padroni di casa proveranno a mantenere alta l’intensità e a sfruttare ogni occasione per colpire la difesa avversaria.

Il San Lorenzo cerca continuità

Il

arriva a questa trasferta con la volontà di confermare le proprie ambizioni e conquistare un risultato positivo lontano dalle mura amiche. Il club di Buenos Aires punta a rimanere nelle zone alte della classifica e sa quanto sia importante raccogliere punti anche su campi tradizionalmente complicati.

Gli ospiti cercheranno di affidarsi alla qualità della rosa e all’organizzazione tattica per gestire la partita e provare a tornare a casa con l’intera posta in palio.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

promette equilibrio e intensità. Da una parte una squadra determinata a sfruttare il fattore campo, dall’altra una formazione abituata a lottare per obiettivi importanti e desiderosa di dare continuità al proprio cammino nel Clausura.

I dettagli e gli episodi potrebbero fare la differenza in una partita che si preannuncia molto combattuta.

Le probabili formazioni di Central Córdoba-San Lorenzo

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata del campionato di Clausura argentino.

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