Il Genoa torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A. Venerdì 4 settembre 2026, alle ore 20:45, la formazione rossoblù ospiterà il Como allo stadio Luigi Ferraris, in una sfida tra due squadre che hanno iniziato il campionato con rendimento differente: il Genoa è ancora fermo a 0 punti, mentre il Como ha conquistato 4 punti nelle prime due giornate. La gara è in programma venerdì 4 settembre alle 20:45.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Genoa di Daniele De Rossi proverà a reagire dopo le sconfitte contro Napoli e Lazio, mentre il Como di Cesc Fàbregas arriva a Genova con 4 punti grazie al pareggio contro l’Udinese e alla vittoria sul campo del Napoli. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Genoa-Como in TV e streaming

si giocherà venerdì 4 settembre 2026 allo stadio Luigi Ferraris, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta su

, con streaming ufficiale disponibile attraverso la piattaforma. La gara è infatti indicata dalla programmazione della Lega Serie A come incontro in esclusiva DAZN.

Il Genoa cerca la prima vittoria

Il Genoa arriva alla terza giornata ancora a

, dopo le sconfitte contro Napoli e Lazio. La formazione rossoblù ha perso 2-0 all’esordio al Ferraris contro i campioni d’Italia e successivamente è stata battuta 3-1 dalla Lazio all’Olimpico.

La squadra di Daniele De Rossi dovrà quindi cercare una reazione immediata davanti al proprio pubblico. Il tecnico, confermato dopo aver guidato il Genoa alla salvezza nella passata stagione, dovrà trovare maggiore solidità e concretezza per provare a conquistare i primi punti del campionato.

Il Como vuole continuare a sorprendere

Il Como si presenta invece al Ferraris con

conquistati nelle prime due giornate. La formazione di Cesc Fàbregas ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Udinese all’esordio, prima di ottenere una prestigiosa vittoria per 2-1 al Maradona contro il Napoli.

Il tecnico spagnolo potrà quindi contare sulla fiducia derivante da un avvio positivo e proverà a mantenere l’imbattibilità anche contro il Genoa. Dopo aver raccolto un punto a Udine e tre a Napoli, il Como vuole confermare di poter essere competitivo anche lontano dal Sinigaglia.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Genoa alla ricerca della

e un Como che arriva a Genova ancora imbattuto. I padroni di casa dovranno sfruttare il fattore Ferraris e migliorare la fase difensiva, mentre gli ospiti proveranno a riproporre l’organizzazione mostrata nelle prime due giornate.

Il momento delle due squadre rende particolarmente interessante il confronto: il Genoa ha bisogno di sbloccarsi per non perdere ulteriore terreno, mentre il Como può giocare con maggiore fiducia dopo il successo ottenuto contro il Napoli. La gestione degli episodi potrebbe risultare decisiva.

Genoa-Como: data, orario e canali