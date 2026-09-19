L’Hellas Verona torna in campo per il quinto turno del campionato di Serie B. Domenica 20 settembre 2026, alle ore 15:00, la formazione gialloblù ospiterà il Vicenza allo stadio Marcantonio Bentegodi, in un derby veneto che mette di fronte due squadre separate da un solo punto. I padroni di casa hanno raccolto 4 punti, mentre gli ospiti sono saliti a quota 5 dopo le prime quattro giornate.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 L’Hellas Verona di Marco Baroni arriva al derby dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Benevento, mentre il Vicenza di Fabio Gallo ha pareggiato 1-1 contro la Juve Stabia nell’ultimo turno. I biancorossi hanno quindi perso soltanto una delle prime quattro partite, mentre il Verona ha alternato una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Hellas Verona-Vicenza in TV e streaming Hellas Verona-Vicenza si giocherà domenica 20 settembre alle 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi. La sfida del quinto turno di Serie B sarà trasmessa in Italia da DAZN e LaB Channel, con il canale della Lega disponibile anche attraverso Prime Video e OneFootball TV. Hellas Verona, il 5-0 all’Arezzo non ha trovato continuità L’Hellas Verona ha raccolto 4 punti nelle prime quattro giornate, ma il percorso è stato caratterizzato da risultati molto diversi tra loro. Dopo le sconfitte contro Ascoli e Benevento e il pareggio di Padova, i gialloblù avevano travolto l’Arezzo per 5-0 al Bentegodi, sfruttando anche l’espulsione di un giocatore avversario nel primo tempo. La trasferta di Benevento ha però riportato la squadra di Baroni a fare i conti con alcune difficoltà già emerse nelle prime uscite. Al Bentegodi il Verona ha comunque mostrato una certa efficacia offensiva: sei degli otto gol complessivamente segnati in campionato sono arrivati davanti al proprio pubblico. Baroni potrebbe quindi puntare nuovamente su un assetto capace di valorizzare Mulattieri e gli uomini alle sue spalle, con Suslov e Livramento tra i giocatori candidati a incidere nella trequarti. Vicenza, cinque punti e una sola sconfitta Il Vicenza si presenta al Bentegodi con un punto in più rispetto ai prossimi avversari e con un rendimento più regolare. L’esordio contro il Catanzaro si è chiuso con una vittoria per 3-2, poi sono arrivati il ko di Avellino e due pareggi consecutivi contro Virtus Entella e Juve Stabia. L’ultimo 1-1 contro i campani ha portato i biancorossi a quota 5 punti. Fabio Gallo può contare inoltre su una squadra che ha già trovato diversi protagonisti in zona gol: Giuseppe Cuomo, Tommaso Corazza, Silvio Merkaj, Claudio Morra e Alessandro Pietrelli hanno segnato almeno una rete nelle prime quattro giornate. La presenza di Valoti e Carraro in mezzo al campo aggiunge invece esperienza a un gruppo che sta affrontando la prima stagione in Serie B dopo la promozione ottenuta nella scorsa annata. Le chiavi della partita Il Verona potrebbe cercare di sfruttare soprattutto la spinta del Bentegodi, dove ha già segnato sei volte in campionato. La squadra di Baroni dovrà però evitare di concedere al Vicenza gli spazi che i biancorossi possono attaccare attraverso le corsie laterali, soprattutto con Caferri e Corazza, protagonisti delle prime quattro giornate anche in fase di assistenza offensiva. Il Vicenza, dal canto suo, potrebbe provare a portare la partita su un piano più fisico e diretto, facendo leva sul 3-5-2 già utilizzato contro la Juve Stabia. La coppia Morra-Merkaj potrebbe impegnare una difesa veronese che dovrebbe recuperare Dawidowicz dal primo minuto, mentre Valoti potrebbe avere un ruolo importante nella gestione dei palloni tra centrocampo e attacco. Hellas Verona-Vicenza: data, orario e canali Partita: Hellas Verona-Vicenza

Hellas Verona-Vicenza Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Marcantonio Bentegodi, Verona

Marcantonio Bentegodi, Verona Diretta TV: DAZN, LaB Channel

DAZN, LaB Channel Diretta streaming ufficiale: DAZN, LaB Channel

DAZN, LaB Channel Telecronaca: da definire Le probabili formazioni L’Hellas Verona potrebbe ripartire dal 4-3-3 utilizzato nell’ultima gara contro il Benevento, con Dawidowicz candidato a rientrare nella linea difensiva e Suslov pronto a trovare spazio nel reparto avanzato. Il Vicenza dovrebbe invece mantenere il 3-5-2 dell’ultima partita, con Gagno tra i pali e Morra e Merkaj come possibile coppia offensiva. Hellas Verona (4-3-3): Leali; Zappa, Korac, Dawidowicz, Bradaric; Iannoni, Bernède, Le Borgne; Compagnon, Mulattieri, Sarr. Allenatore: Baroni. Vicenza (3-5-2): Gagno; Sandon, Brighenti, Cuomo; Corazza, Valoti, Carraro, Zonta, Caferri; Merkaj, Morra. Allenatore: Gallo.