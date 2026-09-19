La sfida di campionato Novara-Carpi si gioca domenica 20 settembre alle ore 14:30 allo stadio Silvio Piola, in occasione della sesta giornata del Girone A di Serie C. Le due formazioni arrivano alla sfida appaiate a quota 5 punti e cercano una vittoria per dare continuità al proprio percorso dopo i pareggi maturati nel turno infrasettimanale.VEDI NOVARA-CARPI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Novara, allenato da Alessandro Birindelli, è reduce dallo 0-0 sul campo del Lumezzane, mentre il Carpi di Stefano Cassani ha pareggiato 2-2 al Cabassi contro l’Ospitaletto. Gli azzurri hanno così raccolto il secondo risultato utile consecutivo, mentre gli emiliani hanno confermato una certa continuità dopo il successo esterno sull’AlbinoLeffe. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Novara-Carpi.

Dove vedere Novara-Carpi in diretta TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in diretta su

, con calcio d’inizio alle 14:30. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su

, che trasmette tutte le gare della Serie C 2026/27. La programmazione della sesta giornata conferma Novara-Carpi sul canale Sky Sport 255.

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Novara-Carpi: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Novara-Carpi

Competizione: Serie C, Girone A, sesta giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Silvio Piola, Novara

Diretta TV: Sky Sport 255

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il Novara Football Club ha confermato ufficialmente la gara al Piola per domenica 20 settembre alle 14:30. La partita rappresenta il secondo impegno casalingo consecutivo degli azzurri dopo la sfida contro la Pergolettese.

Il momento del Novara

Il

arriva alla sesta giornata con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Dopo il successo esterno sul Renate, la squadra di

ha perso in casa contro la Pergolettese e ha poi ottenuto lo 0-0 sul campo del Lumezzane. Il risultato del turno infrasettimanale ha però lasciato qualche rimpianto agli azzurri, soprattutto per le occasioni create nel primo tempo e per il rigore fallito da Zuppel.

A Lumezzane il Novara ha mantenuto una struttura equilibrata, con Brancolini tra i pali e Cannavaro, Miceli e Khailoti nel reparto arretrato. Collodel ha rappresentato uno dei riferimenti della mediana, mentre davanti Zuppel e Basso hanno cercato di dare profondità alla manovra. L’assenza di Ranieri per un problema accusato durante la partita precedente ha costretto Birindelli a modificare l’assetto in corso d’opera.

Il momento del Carpi

Il

ha raggiunto quota 5 punti grazie alla vittoria ottenuta sul campo dell’AlbinoLeffe e ai pareggi contro Juventus Next Gen e Ospitaletto. L’ultimo 2-2 contro la formazione bresciana ha visto gli emiliani rimontare lo svantaggio iniziale con

e

, prima di essere raggiunti nella ripresa da Guarneri.

La squadra di Stefano Cassani ha confermato anche contro l’Ospitaletto il 3-4-2-1, con Scacchetti in porta, Zagnoni, Rossini e Desole in difesa e Casarini tra i protagonisti della manovra. Alle spalle di Montipò hanno agito Puletto e Morosini, mentre il centrocampo ha puntato sull'equilibrio garantito da Figoli e Astrologo. Il Carpi deve però ancora trovare la prima vittoria casalinga della stagione.

Le probabili formazioni di Novara-Carpi

Il

dovrebbe ripartire dalla struttura utilizzata nell’ultimo turno, con Brancolini tra i pali e una linea difensiva composta da Lartey, Miceli e Cannavaro. In mezzo, Collodel rappresenta il principale riferimento per la costruzione, mentre Basso e Ledonne possono garantire soluzioni offensive sulle corsie. Davanti, Zuppel resta il riferimento centrale.

, uscito per un problema fisico contro il Lumezzane, è da considerare in dubbio in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il Carpi dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 proposto contro l’Ospitaletto, con Scacchetti protetto da Zagnoni, Rossini e Desole. Vaglica e Casarini dovrebbero agire sulle fasce, mentre Figoli e Astrologo completano la mediana. Puletto e Morosini sono le principali soluzioni alle spalle di Montipò, con Cassani che può contare anche sulle alternative offensive Sall e Carcani. L’unico indisponibile ufficialmente segnalato dal club alla vigilia della quinta giornata era Rodrick Tcheuna.

NOVARA (3-4-3): Brancolini; Lartey, Miceli, Cannavaro; Zambataro, Collodel, Khailoti, Basso; Ledonne, Zuppel, Valdesi. Allenatore: Alessandro Birindelli.

CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Rossini, Desole; Vaglica, Figoli, Astrologo, Casarini; Puletto, Morosini; Montipò. Allenatore: Stefano Cassani.