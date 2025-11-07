La nottata NBA di venerdì 7 novembre termine all'alba con la palla a due di Denver Nuggets-Golden State Warriors in programma alle 4 italiane. La sfida della Ball Arena vede affrontarsi la seconda forza della northwest division contro la seconda della pacific.
Dove vedere Nuggets-Warriors: probabili formazioni
Denver Nuggets-Golden State Warriors, lo stato di forma dei due team—
Con 5 vittorie e solo 2 sconfitte i Nuggets sono quarti in western conference, alla pari dei Rockets e dietro solo a Thunder e Lakers. Denver, secondo miglior attacco della lega e trascinato da un Jokic da 13,4 rimbalzi a partita, arriva da 2 vittorie, ultima delle quali 122-112 in casa contro gli Heat con lo stesso Jokic che è andato in tripla doppia.
I Warriors, che n0n avranno a disposizone Curry influenzato, sono settimi a ovest con un record i 5-4 ma in un momento di forma poco brillante con 3 ko negli ultimi 4 match. La squadra della baia arriva dal derby californiano perso in casa di Sacramento 121-116 nonostante un Richard da 30 punti.
I probabili quintetti di partenza di Nuggets-Warriors—
Nuggets col quintetto ideale: Murray play, Braun guardia, Johnson e Gordon ali con Jokic centro. Warriors come detto senza Curry: Richard playmaker, Podziemski guardia, Kuminga e Moody ali con Post numero 5.
DENVER NUGGETS - Murray, Braun, Johnson, Gordon, Jokic. All. Adelman
GOLDEN STATE WARRIOS - Richard, Podziemski, Kuminga, Moody, Post. All. Kerr
