Segui Nuggets-Warriors in streaming e diretta TV: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 04:02)

La nottata NBA di venerdì 7 novembre termine all'alba con la palla a due di Denver Nuggets-Golden State Warriors in programma alle 4 italiane. La sfida della Ball Arena vede affrontarsi la seconda forza della northwest division contro la seconda della pacific.

Nuggets-Warriors sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Nuggets-Warriors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Denver Nuggets-Golden State Warriors, lo stato di forma dei due team — Con 5 vittorie e solo 2 sconfitte i Nuggets sono quarti in western conference, alla pari dei Rockets e dietro solo a Thunder e Lakers. Denver, secondo miglior attacco della lega e trascinato da un Jokic da 13,4 rimbalzi a partita, arriva da 2 vittorie, ultima delle quali 122-112 in casa contro gli Heat con lo stesso Jokic che è andato in tripla doppia.

I Warriors, che n0n avranno a disposizone Curry influenzato, sono settimi a ovest con un record i 5-4 ma in un momento di forma poco brillante con 3 ko negli ultimi 4 match. La squadra della baia arriva dal derby californiano perso in casa di Sacramento 121-116 nonostante un Richard da 30 punti.

I probabili quintetti di partenza di Nuggets-Warriors — Nuggets col quintetto ideale: Murray play, Braun guardia, Johnson e Gordon ali con Jokic centro. Warriors come detto senza Curry: Richard playmaker, Podziemski guardia, Kuminga e Moody ali con Post numero 5.

DENVER NUGGETS - Murray, Braun, Johnson, Gordon, Jokic. All. Adelman

GOLDEN STATE WARRIOS - Richard, Podziemski, Kuminga, Moody, Post. All. Kerr

